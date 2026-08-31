Deufol: H1 2026 mit Kennzahlen & 2. freiwilliger Nachhaltigkeitsbericht 2025
Deufol legt Halbjahreszahlen 2026 und den Nachhaltigkeitsbericht 2025 vor: Wachstum über Marktniveau, starke Kundeninitiativen und klare Fortschritte bei Digitalisierung und ESG.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- Deufol SE veröffentlichte den Halbjahresbericht 2026 sowie den zweiten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht für 2025.
- Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz um 2,6 % auf 158,9 Mio. €, während das EBITDA mit 17,8 Mio. € nahezu stabil blieb; das EBIT sank investitionsbedingt von 5,8 Mio. € auf 3,5 Mio. €.
- Das Unternehmen wuchs stärker als sein Kernmarkt und profitierte vor allem von strategischen Kundeninitiativen sowie dem Hochlauf neuer Rahmenverträge.
- Deufol trieb konzernweite Digitalisierungs- und KI-Projekte voran, um den digitalen Reifegrad auf 80 % vollständig digital abgebildeter Prozesse zu erhöhen.
- Im Nachhaltigkeitsbereich wurden kreislauffähige Verpackungen mit bis zu zehn Nutzungszyklen umgesetzt; die CO₂-Bilanzierung umfasst nun 33 statt 28 Gesellschaften und das EcoVadis-Rating stieg auf 60 Punkte.
- Die Umsatzprognose für 2026 bleibt bei 315–330 Mio. €; die EBIT-Prognose wurde wegen der Halbjahresentwicklung und gestiegener Rohstoffpreise auf 8–11 Mio. € angepasst.
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