Deufol: H1 2026 Results & 2nd Voluntary Sustainability Report
Deufol’s latest half-year and sustainability reports reveal modest growth, stable earnings, and bold investments in digitalisation, AI, and greener packaging solutions.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- Deufol SE published its 2026 half-year report and its second voluntary sustainability report for the 2025 financial year.
- First-half 2026 revenue increased 2.6% to €158.9 million, while EBITDA remained stable at €17.8 million; EBIT declined to €3.5 million due mainly to investment-related depreciation and amortisation.
- The company is investing in digitalisation, artificial intelligence and standardised IT systems, aiming for 80% of its processes to be fully digitised.
- Deufol has reorganised its sales activities to focus more closely on individual customer needs and to sell available capacity rather than isolated services.
- Sustainability initiatives include reusable packaging projects with up to ten use cycles, implementation of the EU Packaging Regulation, and an improved EcoVadis score of 60/100.
- The 2026 revenue forecast of €315–330 million was confirmed, while the EBIT forecast was revised to €8–11 million; Deufol is also reviewing its global hub infrastructure network.
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