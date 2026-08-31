🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflationsrate in Hessen steigt auf drei Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Hessens Inflationsrate steigt auf 3,0 Prozent
    • Energiepreise treiben Inflation mit 11,5 Prozent
    • Nahrungsmittel verteuern sich nur um 0,5 Prozent
    Inflationsrate in Hessen steigt auf drei Prozent
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Wegen höherer Energiepreise ist die Inflationsrate in Hessen den zweiten Monat in Folge nach oben geklettert - auf 3,0 Prozent im August. Im Juni hatte die Rate bei 2,3 Prozent und im Juli bei 2,7 Prozent gelegen. Der Index beschreibt die Entwicklung der Verbraucherpreise im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf der Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, waren höhere Preise für Kraftstoffe und Heizöl im zurückliegenden Monat wesentliche Inflationstreiber.

    Im Vergleich zum August 2025 stiegen die Energiepreise laut Statistik durchschnittlich um 11,5 Prozent. Heizöl kostete sogar 56,3 Prozent mehr, Kraftstoffe verteuerten sich um 31,0 Prozent, wie das Landesamt erläuterte. Wie in den Monaten zuvor wirkten Erdgas (minus 7,0 Prozent) und Strom (minus 6,3 Prozent) hingegen inflationsdämpfend.

    Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich nach Angaben der Statistiker im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent und damit deutlich schwächer als die Verbraucherpreise insgesamt. "Der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln ließ somit weiter nach", teilte das Landesamt mit. Demnach waren etwa Speisefette und -öle günstiger zu haben (minus 11,9 Prozent), darunter Butter mit einem Minus von 22,8 Prozent. Überdurchschnittlich teurer wurden Gemüse um 5,9 Prozent sowie Zucker, Marmelade, Honig und andere Süßwaren um 4,2 Prozent./löb/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Inflationsrate in Hessen steigt auf drei Prozent Wegen höherer Energiepreise ist die Inflationsrate in Hessen den zweiten Monat in Folge nach oben geklettert - auf 3,0 Prozent im August. Im Juni hatte die Rate bei 2,3 Prozent und im Juli bei 2,7 Prozent gelegen. Der Index beschreibt die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     