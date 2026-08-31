Musk will den SpaceX-Umsatz in sieben Jahren mehr als verhundertfachen

Wie gewaltig der Sprung wäre, zeigt der Vergleich mit heute. Im zweiten Quartal setzte SpaceX 7,81 Milliarden US-Dollar um, auf das Jahr hochgerechnet rund 31 Milliarden. Von dort bis auf 3,5 Billionen US-Dollar wären mehr als das Hundertfache. Rechnerisch entspräche das einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 96 Prozent bis 2033.

Elon Musk setzt für SpaceX eine Zahl in den Raum, die selbst für seine Verhältnisse extrem ist: Der Konzern könnte nach seiner Schätzung bereits 2033 rund 3,5 Billionen US-Dollar Jahresumsatz erreichen, umgerechnet etwa 3,0 Billionen Euro. Musk schrieb diese Einschätzung auf X als Reaktion auf eine Analyse von Morgan Stanley. Die Bank selbst erwartet diese Umsatzgröße erst um 2040.

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Der wichtigste Hebel dafür soll längst nicht mehr nur Starlink sein. Morgan Stanley sieht vor allem Starship und Rechenzentren im All als mögliche nächste Wachstumsmaschine. Ab 2032 könnten mehr als 80 Prozent der von der Bank erwarteten Starship-Starts dem Aufbau orbitaler Rechenleistung dienen. Für 2040 modelliert Morgan Stanley fast 5.800 Starts pro Jahr – im Schnitt rund 16 täglich.

Dazu passt SpaceX' geplanter 100-Milliarden-US-Dollar-Weltraumbahnhof in Louisiana. Zehn Starship-Startplätze sind dort vorgesehen, Baubeginn soll 2027 sein, erste Starts 2029. Zusammen mit Texas und Florida käme SpaceX auf 15 geplante Startplätze – mehr, als Morgan Stanley selbst für seine aggressive Langfristprognose benötigt.

Für Anleger ist die Wette entsprechend groß. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas hält an "Overweight" und einem Kursziel von 300 US-Dollar fest. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von 141,50 US-Dollar entspricht das einem theoretischen Aufwärtspotenzial von rund 112 Prozent. Gleichzeitig ist die Aktie seit ihrem Hoch von 225,64 US-Dollar deutlich zurückgekommen und notiert wieder nahe dem IPO-Preis von 135 US-Dollar.

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Der Preis für Musks Vision ist allerdings enorm. SpaceX investierte allein im zweiten Quartal 18,37 Milliarden US-Dollar. Morgan Stanleys Modell geht zudem davon aus, dass der Konzern während der Ausbauphase teilweise rund 80 Milliarden US-Dollar neue Nettoschulden pro Jahr aufnehmen könnte.

Die SpaceX-Wette läuft damit auf eine extreme Rechnung hinaus: Starship muss zuverlässig und massenhaft fliegen, orbitale KI muss Milliardenumsätze liefern und die Kapitalmärkte müssen den Ausbau finanzieren. Gelingt das, wäre selbst Morgan Stanleys 300-Dollar-Ziel womöglich zu vorsichtig. Scheitert nur einer dieser Bausteine, wird Musks 3,5-Billionen-Ziel schnell unrealistisch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 120,9EUR auf Tradegate (31. August 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.





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