🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    Billionenmonster incoming

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Musk will den SpaceX-Umsatz in sieben Jahren mehr als verhundertfachen

    Heute liegt der hochgerechnete Jahresumsatz bei rund 31 Milliarden US-Dollar. Damit Musks Rechnung aufgeht, müsste SpaceX in sieben Jahren in einer Größenordnung wachsen, die es in dieser Form kaum je gegeben hat.

    Für Sie zusammengefasst
    • Musk erwartet 2033 3,5 Billionen Dollar Umsatz
    • Dafür wäre bis 2033 durchschnittlich 96 Prozent Wachstum nötig
    • Starship, Rechenzentren und Schulden prägen die Wette
    • Report: KI braucht Strom
    Billionenmonster incoming - Musk will den SpaceX-Umsatz in sieben Jahren mehr als verhundertfachen
    Foto: JOE MARINO - newscom

    Elon Musk setzt für SpaceX eine Zahl in den Raum, die selbst für seine Verhältnisse extrem ist: Der Konzern könnte nach seiner Schätzung bereits 2033 rund 3,5 Billionen US-Dollar Jahresumsatz erreichen, umgerechnet etwa 3,0 Billionen Euro. Musk schrieb diese Einschätzung auf X als Reaktion auf eine Analyse von Morgan Stanley. Die Bank selbst erwartet diese Umsatzgröße erst um 2040.

    Wie gewaltig der Sprung wäre, zeigt der Vergleich mit heute. Im zweiten Quartal setzte SpaceX 7,81 Milliarden US-Dollar um, auf das Jahr hochgerechnet rund 31 Milliarden. Von dort bis auf 3,5 Billionen US-Dollar wären mehr als das Hundertfache. Rechnerisch entspräche das einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 96 Prozent bis 2033.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    131,78€
    Basispreis
    0,85
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    149,20€
    Basispreis
    0,87
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der wichtigste Hebel dafür soll längst nicht mehr nur Starlink sein. Morgan Stanley sieht vor allem Starship und Rechenzentren im All als mögliche nächste Wachstumsmaschine. Ab 2032 könnten mehr als 80 Prozent der von der Bank erwarteten Starship-Starts dem Aufbau orbitaler Rechenleistung dienen. Für 2040 modelliert Morgan Stanley fast 5.800 Starts pro Jahr – im Schnitt rund 16 täglich.

    Dazu passt SpaceX' geplanter 100-Milliarden-US-Dollar-Weltraumbahnhof in Louisiana. Zehn Starship-Startplätze sind dort vorgesehen, Baubeginn soll 2027 sein, erste Starts 2029. Zusammen mit Texas und Florida käme SpaceX auf 15 geplante Startplätze – mehr, als Morgan Stanley selbst für seine aggressive Langfristprognose benötigt.

    Für Anleger ist die Wette entsprechend groß. Morgan-Stanley-Analyst Adam Jonas hält an "Overweight" und einem Kursziel von 300 US-Dollar fest. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von 141,50 US-Dollar entspricht das einem theoretischen Aufwärtspotenzial von rund 112 Prozent. Gleichzeitig ist die Aktie seit ihrem Hoch von 225,64 US-Dollar deutlich zurückgekommen und notiert wieder nahe dem IPO-Preis von 135 US-Dollar.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Der Preis für Musks Vision ist allerdings enorm. SpaceX investierte allein im zweiten Quartal 18,37 Milliarden US-Dollar. Morgan Stanleys Modell geht zudem davon aus, dass der Konzern während der Ausbauphase teilweise rund 80 Milliarden US-Dollar neue Nettoschulden pro Jahr aufnehmen könnte.

    Die SpaceX-Wette läuft damit auf eine extreme Rechnung hinaus: Starship muss zuverlässig und massenhaft fliegen, orbitale KI muss Milliardenumsätze liefern und die Kapitalmärkte müssen den Ausbau finanzieren. Gelingt das, wäre selbst Morgan Stanleys 300-Dollar-Ziel womöglich zu vorsichtig. Scheitert nur einer dieser Bausteine, wird Musks 3,5-Billionen-Ziel schnell unrealistisch.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 120,9EUR auf Tradegate (31. August 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Billionenmonster incoming Musk will den SpaceX-Umsatz in sieben Jahren mehr als verhundertfachen Heute liegt der hochgerechnete Jahresumsatz bei rund 31 Milliarden US-Dollar. Damit Musks Rechnung aufgeht, müsste SpaceX in sieben Jahren in einer Größenordnung wachsen, die es in dieser Form kaum je gegeben hat.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     