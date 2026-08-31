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    Feuer in Drohnen-Fabrik

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    Polens Geheimdienst prüft Sabotage

    Für Sie zusammengefasst
    • Feuer in polnischem Kampfdrohnenwerk gelöscht
    • Niemand wurde bei dem Brand in der Fabrik verletzt
    • Geheimdienst prüft möglichen Sabotageakt vor Ort
    Feuer in Drohnen-Fabrik - Polens Geheimdienst prüft Sabotage
    Foto: Siarhei - 356130783

    WARSCHAU (dpa-AFX) - In Polen ist in einem Werk zur Herstellung von Kampfdrohnen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Fabrik WB Electronics in Skarzyska-Kamienna etwa 150 Kilometer südlich von Warschau sei kurz nach Mitternacht gemeldet worden und mittlerweile gelöscht, sagte eine Sprecherin der örtlichen Polizei der Boulevardzeitung "Fakt". Verletzt wurde niemand.

    "Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst. Beamte des Inlandsgeheimdienstes ABW sind schon vor Ort", sagte Jacek Dobrzynski, Sprecher des Geheimdienstkoordinators, dem Sender TVN24. Es sei noch zu früh, um mit Sicherheit von einem Sabotageakt zu sprechen.

    Unternehmen ist Lieferant für Polens Armee

    Polen ist eine wichtiger politischer und militärischer Unterstützer der von Russland angegriffenen Ukraine. Das EU- und Nato-Land fühlt sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet massiv auf. Die Regierung in Warschau wirft den russischen und belarussischen Geheimdiensten vor, viele Agenten für Sabotageakte ins Land zu schicken.

    WB Electronics ist das größte private Rüstungsunternehmen des Landes und Lieferant für die polnische Armee. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Technologien für den Verteidigungssektor spezialisiert, darunter digitale Führungssysteme, automatisierte Feuerleitsysteme, Kommunikationsmittel sowie moderne unbemannte und Angriffssysteme. Das Werk in Skarzysko-Kamienna stellt Schlüsselbauteile für Drohnen her./dhe/DP/zb







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