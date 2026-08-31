JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 40 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Boss liegt mit seiner Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2027 klar unter dem Marktkonsens, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Dabei seien die Risiken durch Schwäche im Sneaker-Geschäft für das im Juni gestartete erste Geschäftsquartal noch gar nicht berücksichtigt./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 23:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2026 / 23:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 34,09EUR auf Tradegate (31. August 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew R. Boss
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew R. Boss
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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