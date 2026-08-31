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    AKTIE IM FOKUS

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    Ionos zählt zu Oddos Konjunkturfavoriten - Kurs nahe Jahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos-Aktien geben nach Jahreshoch leicht nach
    • Oddo BHF erhöht Ionos-Kursziel auf 40 Euro
    • Ionos zählt zu den größten Reformprofiteuren
    AKTIE IM FOKUS - Ionos zählt zu Oddos Konjunkturfavoriten - Kurs nahe Jahreshoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach ihrem Jahreshoch von 35,46 Euro am Freitag sind die Aktien von Ionos zu Wochenbeginn im schwächeren Umfeld ins Stocken geraten. Am Montagvormittag gaben die Papiere der United-Internet-Tochter rund ein Prozent auf rund 35 Euro nach. Damit liegen die Anteile des Internetdienstleisters im laufenden Jahr immer noch etwas mehr als 30 Prozent im Plus.

    Analyst Oliver Metzger von der Investmentbank Oddo BHF sieht allerdings weiteres Potenzial. Mit seinem erhöhten Kursziel von 40 Euro liegt er jetzt gleichauf mit den Kollegen von Kepler Cheuvreux und der Deutschen Bank. In den vergangenen Monaten habe die deutsche Regierung einige Reforminitiativen präsentiert - jede für sich zwar klein, aber in der Summe doch beachtlich für die deutsche Wirtschaft, so Metzger.

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    Er zählt Ionos zu den zehn größten Profiteuren, neben der Allianz , Auto1 , Bechtle , CTS Eventim , Deutsche Bank , Deutsche Börse , Fuchs , Kion und Salzgitter .

    Bei Ionos geht der Oddo-Experte von einer weiteren Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr aus. Auf Automobilwerte verzichtet er dagegen bewusst in seiner Auswahl, obwohl stärkere Konjunktur auch ihnen zugutekäme. Angesichts ihrer Probleme mit starker China-Konkurrenz und Zollrisiken sei der Sektor einfach zu schwach eingestuft.

    Trotz der Erholung in diesem Jahr liegt der Kurs rund ein Fünftel unter dem Rekord von 42,55 Euro im Juni 2025. Das Unternehmen wird derzeit mit 4,9 Milliarden Euro bewertet. Fast zwei Drittel der Anteile gehören der Mutter United Internet, die selbst auf eine Marktkapitalisierung von 5,2 Milliarden Euro kommt. United Internet hatte Ionos im Februar 2023 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis betrug 18,50 Euro betragen./ag/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 452,6 auf Tradegate (31. August 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +8,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 66,37 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -5,06 %/+17,95 % bedeutet.





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