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    Wähler mit Migrationshintergrund wenden sich von Parteien ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Zugewanderte gehen stärker auf Distanz zu Parteien
    • CDU und SPD verlieren bei vielen Gruppen an Zuspruch
    • SPD bleibt vorn, AfD punktet bei Ex-Sowjetgruppen
    Wähler mit Migrationshintergrund wenden sich von Parteien ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund gehen noch stärker auf Distanz zu den Parteien als andere Wahlberechtigte. Das zeigen die Ergebnisse einer Untersuchung des Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (Dezim) zur Wahlneigung verschiedener Bevölkerungsgruppen.

    Vor allem eine Gruppe geht auf Abstand

    Unter deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund war der Anteil derer, die eine bestimmte Partei für wählbar halten, demnach im Winter 2024/2025 deutlich geringer als ein Jahr zuvor. Das gilt insbesondere für Wählerinnen und Wähler, die Wurzeln in der Türkei haben, in Nahost, Nordafrika, Afghanistan oder Pakistan. Von ihnen konnte sich zum Zeitpunkt der Befragung nur jeder Zweite vorstellen, jemals CDU oder CSU zu wählen, nach 67 Prozent ein Jahr zuvor. Die SPD rutschte in dieser Gruppe von 71 Prozent auf 60 Prozent ab. Auch die Linke verlor unter Wahlberechtigten mit familiären Wurzeln in diesen Staaten deutlich an Zuspruch.

    AfD kommt bei Zugewanderten aus Ex-Sowjetstaaten besser an

    Die AfD kommt bei Wahlberechtigten mit Migrationshintergrund insgesamt weniger gut an als bei Wählern, deren Eltern beide von Geburt an Deutsche waren. Die einzige Ausnahme bilden hier Menschen, die ihre Wurzeln in Russland oder anderen Staaten der früheren Sowjetunion haben. Im Winter 2024/2025 konnten sich überdurchschnittlich viele Befragte aus dieser Gruppe vorstellen, die Partei zu wählen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird und die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland kritisiert.

    Die Forscher hatten für ihre Untersuchung nicht gefragt, wen die Teilnehmer der Umfrage wählen würden, wenn schon am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, sondern, wie wahrscheinlich es ist, dass sie eine bestimmte Partei jemals wählen würden.

    SPD trotz mangelnden Vertrauens auf erstem Platz

    Danach hat die SPD bei zugewanderten Wählern und ihren Nachkommen insgesamt noch das größte Wählerpotenzial. Rund zwei Drittel der Wahlberechtigten mit Migrationsgeschichte halten die Sozialdemokraten für wählbar. CDU und CSU belegen laut Dezim mit relativ geringem Abstand den zweiten Platz.

    Als Mensch mit Migrationshintergrund im Sinne der Studie gelten Menschen, die einen Elternteil haben, der ohne deutsche Staatsangehörigkeit geboren wurde./abc/DP/zb







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