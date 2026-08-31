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    Israel baut 'Achilles-Schild' für Athen

    Für Sie zusammengefasst
    • Griechenland und Israel bauen neues Luftabwehrsystem
    • Achilles-Schild vernetzt Patriot mit Israels Abwehr
    • Drei Milliarden Euro und Umsetzung in 35 Monaten
    Israel baut 'Achilles-Schild' für Athen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland und Israel haben Verträge für den Aufbau eines neuen, mehrschichtigen Luftverteidigungssystems für Griechenland unterzeichnet. Das Projekt mit dem Namen "Achilles-Schild" soll rund drei Milliarden Euro kosten, wie das israelische Verteidigungsministerium mitteilte. Auch der öffentlich-rechtliche griechische Rundfunk ERTNews berichtete darüber. Demnach soll es innerhalb von 35 Monaten umgesetzt werden.

    Vernetzung zahlreicher Abwehrsysteme

    Der "Achilles-Schild" soll bereits vorhandene griechische Systeme wie Patriot und unbemannte Fluggeräte mit israelischen Luftabwehrsystemen unterschiedlicher Reichweite verbinden. Vorgesehen sind unter anderem Spyder von Rafael, Barak MX und David's Sling.

    Ziel ist ein einheitliches Netzwerk zur Abwehr von Flugzeugen, Drohnen, Raketen und ballistischen Flugkörpern. Eine zentrale Software soll mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Daten der verschiedenen Systeme auswerten, Bedrohungen erkennen und klassifizieren und das jeweils geeignete Abwehrsystem vorschlagen.

    Eines der größten Rüstungsexportabkommen in Israels Geschichte

    Israels Verteidigungsministerium sagte in einer Mitteilung am Vormittag weiter: "Dies ist das größte Rüstungsexportabkommen in der Geschichte der israelisch-griechischen Beziehungen und eines der größten in der Geschichte des Staates Israel."

    Eine wichtige Forderung Athens war griechischen Berichten zufolge der Zugang zum Quellcode der Software. Damit sollen die griechischen Streitkräfte nach Angaben griechischer Medien einen größeren Einfluss auf die elektronischen Komponenten und die Weiterentwicklung des Systems behalten.

    Besondere Bedeutung hat die Abwehr von Drohnen. Griechenland will vermeiden, für vergleichsweise günstige Drohnen regelmäßig teure Kampfflugzeuge einsetzen zu müssen. Der neue Verbund soll deshalb je nach Bedrohung das wirksamste und zugleich kostengünstigste Abwehrmittel auswählen.

    Beziehungen beider Länder zur Türkei sind angespannt

    Griechenland und Israel haben ihre Zusammenarbeit im Militär- und Rüstungsbereich in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Hintergrund sind unter anderem die angespannten Beziehungen beider Länder zur Türkei im östlichen Mittelmeer. Mit dem neuen Maßnahmenpaket setzt die griechische Regierung ihren seit mehreren Jahren laufenden Kurs zur umfassenden Modernisierung der Streitkräfte fort./cir/DP/zb







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