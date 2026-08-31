Airbus zieht die Reißleine: Dieser Schritt sorgt für Aufsehen

Im Fokus stehen demnach unter anderem eine Produktionsstätte in Florida sowie die Satellitenbaureihe "Arrow". Die Satelliten sind auf die Massenproduktion für Kommunikations- und Bildgebungsanwendungen ausgelegt. Die betroffenen Geschäfte erwirtschaften laut den Quellen jährlich Umsätze von mehreren 100 Millionen US-Dollar.

Airbus könnte sich von Teilen seines US-Raumfahrtgeschäfts trennen. Wie die Financial Times unter Berufung auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüft der europäische Flugzeugbauer derzeit einen Verkauf entsprechender Aktivitäten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Europas Satellitengeschäft im Fokus

Hinter dem möglichen Verkauf steht offenbar eine größere strategische Neuausrichtung. Airbus will seine Position im europäischen Raumfahrtgeschäft stärken und dabei die Satellitenbranche in Europa stärker bündeln.

Dafür arbeitet der Konzern mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo und dem französischen Technologiekonzern Thales zusammen. Die drei Unternehmen unterzeichneten im vergangenen Oktober eine Grundsatzvereinbarung zur Zusammenlegung ihrer europäischen Raumfahrtaktivitäten in einem Gemeinschaftsunternehmen.

Der geplante Zusammenschluss könnte zu einem der bedeutendsten Akteure im europäischen Satellitengeschäft werden. Erwartet werden jährliche Umsätze von rund 6,5 Milliarden Euro und fast 25.000 Beschäftigte in Europa. Der Auftragsbestand soll zudem mehr als drei Jahresumsätze abdecken.

Start 2027 möglich

Noch steht der Zusammenschluss unter dem Vorbehalt der notwendigen behördlichen Genehmigungen. Läuft alles nach Plan, könnte das neue Gemeinschaftsunternehmen 2027 den Betrieb aufnehmen.

Ein Verkauf der US-Aktivitäten würde damit zu Airbuses Strategie passen, Ressourcen stärker auf das europäische Raumfahrtgeschäft zu konzentrieren. Noch ist allerdings offen, ob und zu welchen Konditionen Airbus tatsächlich einen Käufer findet.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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