Evotec - Aktie zeigt Schwäche - 31.08.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -3,04 % verliert die Evotec Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,2580€, mit einem Minus von -3,04 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Evotec Verluste von -36,33 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -3,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,97 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -39,14 % verloren.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,64 % 1 Monat -6,97 % 3 Monate -36,33 % 1 Jahr -44,25 %

? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.08.2026, 11:37 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Evotec-Aktie und die Sorge vor einem weiteren Absturz bis zum Pennystock. Diskutiert wird, ob rund 465,6 Millionen Euro Liquidität bei etwa 584,3 Millionen Euro Marktkapitalisierung eine attraktive Unterbewertung darstellen und den Wert der Pipeline sowie der Patente kaum widerspiegeln. Dem stehen Zweifel an der Pipeline, an der Unternehmensführung und an der anhaltenden Verkaufsbereitschaft gegenüber. Einzelne Anleger erwarten bei größeren Käufen eine Erholung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 578,09 Mio. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,19 %.

Evotec Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Evotec Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Evotec Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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