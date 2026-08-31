TKMS - Aktie mit schwachem Handelstag - 31.08.2026

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TKMS-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,41 % zu Buche.

Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,88 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für TKMS: Nach einem Rückgang von -1,10 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,88 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die TKMS Aktie damit um -5,07 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,52 %. Im Jahr 2026 gab es für TKMS bisher ein Plus von +35,44 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,07 % 1 Monat +11,52 % 3 Monate +4,41 % 1 Jahr -6,02 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 31.08.2026, 11:37 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,62 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,26 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,56 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,31 %. Huntington Ingalls Industries legt um +0,04 % zu

TKMS Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die TKMS Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur TKMS Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.