Energie treibt Teuerung im Saarland weiter an

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate im Saarland ist im August leicht gestiegen: Die Verbraucherpreise lagen 3,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent gelegen.

Vor allem Energie trieb die Inflation. Heizöl verteuerte sich binnen Jahresfrist um fast die Hälfte (45,6 Prozent), Benzin um 38,6 Prozent. Auch Brennholz, Holzpellets und vergleichbare Brennstoffe wurden mit einem Plus von 16,1 Prozent deutlich teurer. Dagegen sanken die Preise für Strom um 6,1 Prozent, Erdgas um 2,5 Prozent und Fernwärme um 6,4 Prozent.