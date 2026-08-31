🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHeizöl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Heizöl
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energie treibt Teuerung im Saarland weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflationsrate im Saarland steigt auf 3,3 Prozent
    • Heizöl und Benzin treiben die Inflation deutlich
    • Lebensmittel bleiben stabil und Schulbücher werden teurer
    Energie treibt Teuerung im Saarland weiter an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate im Saarland ist im August leicht gestiegen: Die Verbraucherpreise lagen 3,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent gelegen.

    Vor allem Energie trieb die Inflation. Heizöl verteuerte sich binnen Jahresfrist um fast die Hälfte (45,6 Prozent), Benzin um 38,6 Prozent. Auch Brennholz, Holzpellets und vergleichbare Brennstoffe wurden mit einem Plus von 16,1 Prozent deutlich teurer. Dagegen sanken die Preise für Strom um 6,1 Prozent, Erdgas um 2,5 Prozent und Fernwärme um 6,4 Prozent.

    Schulbücher teurer, Lebensmittelpreise kaum verändert

    Bei Lebensmitteln fiel der Preisanstieg mit 0,7 Prozent moderat aus. Fleisch und Fleischwaren verteuerten sich um 1,7 Prozent, Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte um 1,5 Prozent. Obst wurde 1,5 Prozent und Gemüse 4,8 Prozent teurer. Dagegen sanken die Preise für Molkereiprodukte und Eier um 4,1 Prozent sowie für Speisefette und Speiseöle um 15,2 Prozent.

    Zum Beginn des neuen Schuljahres mussten Familien für einige Waren mehr bezahlen. Schreibwaren verteuerten sich um 3,0 Prozent, Schul- und Lehrbücher um 2,3 Prozent. Schulranzen wurden 5,0 Prozent günstiger.

    Für Speisen und Getränke in Restaurants und Gaststätten mussten Verbraucher 2,0 Prozent mehr bezahlen. Die Übernachtungspreise stiegen um 4,4 Prozent./wo/DP/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Energie treibt Teuerung im Saarland weiter an Die Inflationsrate im Saarland ist im August leicht gestiegen: Die Verbraucherpreise lagen 3,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt in Saarbrücken mitteilte. Im Juli hatte die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent gelegen. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     