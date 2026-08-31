Leserfrage: "Wie siehst du aktuell die Deutsche Rohstoff AG? Könnte nach den H2 Zahlen die Stimmung kippen?"

Deutschen Rohstoff AG erreichte mich eine Wie siehst du aktuell die Deutsche Rohstoff AG? Wenn man in Foren mitliest, könnte man meinen, dass nach den H2 Zahlen die Stimmung kippt. In meinen Augen wird es jetzt erst interessant... Oder sehe ich das falsch?" Zurerreichte mich eine Leserfrage von Dirk: "





Eine gute Frage, denn die Experten sind sich maximal uneinig darüber, ob wir demnächst eine Öl-Schwemme erleben aufgrund deutlich erhöhter Produktion im Nahen Osten oder eher eine Ölpreisexplosion aufgrund einer Öl-Mangellage angesichts der historisch niedrigen Stände der strategischen Öl-Reserven in vielen Ländern, insbesondere den USA, und weiterhin gestörter Lieferketten in der Straße von Hormus, dem Suez-Kanal und der anhaltenden Ausschaltung russischer Öl-Anlagen durch die Ukraine.





Doch bei der Deutschen Rohstoff AG kommen noch ein paar weitere Faktoren hinzu, die über Preis und Menge hinausgehen - und auf das Geschäftsjahr 2027 einen nicht unerheblichen Einfluss haben dürften...



