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    Leserfrage: "Wie siehst du aktuell die Deutsche Rohstoff AG? Könnte nach den H2 Zahlen die Stimmung kippen?"

    Zur Deutschen Rohstoff AG erreichte mich eine Leserfrage von Dirk: "Wie siehst du aktuell die Deutsche Rohstoff AG? Wenn man in Foren mitliest, könnte man meinen, dass nach den H2 Zahlen die Stimmung kippt. In meinen Augen wird es jetzt erst interessant... Oder sehe ich das falsch?"

    Eine gute Frage, denn die Experten sind sich maximal uneinig darüber, ob wir demnächst eine Öl-Schwemme erleben aufgrund deutlich erhöhter Produktion im Nahen Osten oder eher eine Ölpreisexplosion aufgrund einer Öl-Mangellage angesichts der historisch niedrigen Stände der strategischen Öl-Reserven in vielen Ländern, insbesondere den USA, und weiterhin gestörter Lieferketten in der Straße von Hormus, dem Suez-Kanal und der anhaltenden Ausschaltung russischer Öl-Anlagen durch die Ukraine.

    Doch bei der Deutschen Rohstoff AG kommen noch ein paar weitere Faktoren hinzu, die über Preis und Menge hinausgehen - und auf das Geschäftsjahr 2027 einen nicht unerheblichen Einfluss haben dürften...

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    Autor
    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Leserfrage: "Wie siehst du aktuell die Deutsche Rohstoff AG? Könnte nach den H2 Zahlen die Stimmung kippen?" Zur Deutschen Rohstoff AG erreichte mich eine Leserfrage von Dirk: "Wie siehst du aktuell die Deutsche Rohstoff AG? Wenn man in Foren mitliest, könnte man meinen, dass nach den H2 Zahlen die Stimmung kippt. In meinen Augen wird es jetzt erst …
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