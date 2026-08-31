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    Besonders beachtet!

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    The Trade Desk Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 31.08.2026

    Kursbewegung von +5,93 % bei The Trade Desk Registered (A) am 31.08.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - The Trade Desk Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 31.08.2026
    Foto: 762443828

    The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 31.08.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die The Trade Desk Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +5,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die The Trade Desk Registered (A) Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,09 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +5,93 % hinzu. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die The Trade Desk Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -36,93 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um +9,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,54 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei The Trade Desk Registered (A) auf -64,09 %.

    Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,23 %. The Trade Desk Registered (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    The Trade Desk Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,62 %
    1 Monat -26,54 %
    3 Monate -36,93 %
    1 Jahr -75,07 %
    Stand: 31.08.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

    Es gibt 427 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,25 Mrd.EUR € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,64 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,86 %. Snap Inc legt um +3,51 % zu Roku Registered (A) notiert im Minus, mit -0,81 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die The Trade Desk Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur The Trade Desk Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    The Trade Desk Registered (A)

    +4,01 %
    +10,07 %
    -26,63 %
    -36,88 %
    -74,69 %
    -84,12 %
    -82,81 %
    +399,18 %
    ISIN:US88339J1051WKN:A2ARCV
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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