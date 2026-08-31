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    Aktien Europa

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    Leichter - Anstieg von Zinsen und Ölpreisen bremst die Anleger

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte geben bei höheren Zinsen nach
    • Öl- und Chemiewerte profitieren von Iran-Angriffen
    • Technologie- und Immobilienwerte unter Druck
    Aktien Europa - Leichter - Anstieg von Zinsen und Ölpreisen bremst die Anleger
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Bei steigenden Zinsen am Anleihemarkt und höheren Ölpreisen hat der europäische Aktienmarkt zu Wochenbeginn einen schweren Stand. Mit recht ruhigem Handel machte sich auch der Feiertag in London bemerkbar. So gab der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bis zum späten Vormittag um 0,2 Prozent nach auf 6.471 Punkte. Außerhalb des Euroraums büßte der Schweizer Leitindex SMI 0,2 Prozent ein auf 14.374 Punkte.

    Der Stoxx Europe 600 Real Estate fiel auf das tiefste Niveau seit Mitte Juli, während deutsche Bundesanleihen auf dem höchsten Niveau seit 15 Jahren rentieren. Auch die zinssensitiven Wachstumswerte im Stoxx Europe 600 Technology wurden von den Anlegern eher verkauft, zumal der Halbleitersektor am Freitag in den USA Schwäche gezeigt hatte. Fed-Chef Kevin Warsh hatte in seiner Rede auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole Zinserhöhungen signalisiert. Ein Schritt im September gilt am Markt nun als wahrscheinlich.

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    Oben zu finden waren der Stoxx Europe 600 Oil & Gas und der Stoxx Europe 600 Chemicals . Beide profitierten von den ersten Angriffen des US-Militärs auf Ziele im Iran seit Mitte Juli. Die Ölpreise stiegen und die Hoffnung auf eine Verlängerung der Sonderkonjunktur im Chemiesektor durch die schwierige Passage der Straße von Hormus nahm wieder zu.

    Die Ölwerte Eni und Totalenergies besetzten die EuroStoxx-Spitze. Unten zu finden waren Siemens Energy nach den Verlusten der KI-Branche an der Wall Street und in Asien./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 23,27 auf Tradegate (31. August 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um -6,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 115,44 Mrd..

    Siemens Energy zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +38,64 %/+69,83 % bedeutet.





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