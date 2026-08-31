Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 31.08.26
Foto: adobe.stock.com
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 31.08.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (-0,21 %) genz vorne. Gefolgt von Berkshire Hathaway B (-0,30 %), Adyen NV (-1,09 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PF99EK
|156,63 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZDR
|148,94 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|DB9VMC
|57,41 Tsd.
|Berkshire Hathaway B
|
Classic
|PG493J
|53,38 Tsd.
|Adyen NV
|
Classic
|DK1JMU
|50,73 Tsd.
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