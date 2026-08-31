High Tide setzt seine Expansion in Kanada mit drei neuen Canna Cabana-Standorten fort

CALGARY, AB, 31. August 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen – hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen voraussichtlich innerhalb eines Zeitraums von vier Tagen drei neue Canna Cabana-Läden in den Städten Lindsay und Orléans in Ontario sowie in der Stadt Regina in Saskatchewan eröffnen wird, sofern die behördlichen Genehmigungen dazu erteilt werden. Nach der Eröffnung dieser Standorte wird High Tide über 232 kanadische Canna Cabana-Standorte verfügen, 105 davon in Ontario und 14 in Saskatchewan.

„Jeder neue Laden muss sich seinen Platz in unserem Netzwerk erst verdienen. Diese drei Standorte vereinen hohe Kundenfrequenz, gute Sichtbarkeit und ein günstiges Wettbewerbsumfeld und bieten genau die Art von Standorten, wo Canna Cabana mit seiner Größe, seinem Mitgliederstamm und seinem Diskont-Clubmodell einen nachhaltigen Marktanteil aufbauen und langfristig attraktive Renditen erzielen kann. Wir expandieren ganz gezielt – und nicht nur, um die Anzahl der Läden zu erhöhen. Die Qualität der Standorte und die Kapitalrendite stehen weiterhin an erster Stelle“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

„Nachdem sich aktuell über 15 Standorte in unterschiedlichen Ausbaustadien befinden, rechnen wir bis zum Jahresende mit regelmäßigen Ankündigungen weiterer Standorte. Wir sind nach wie vor auf Kurs, unser Ziel von mindestens 20 neuen Cabana-Standorten im Kalenderjahr 2026 zu erreichen, die allesamt aus dem intern generierten Cashflow finanziert werden. Ich sehe der Veröffentlichung unserer vollständigen Finanzergebnisse und der Highlights im operativen Bereich für das dritte Geschäftsquartal am 14. September schon mit großer Spannung entgegen“, fügt Herr Grover hinzu.

Standort Lindsay

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens an der Adresse 351 Kent Street West, Einheit 1 in der Stadt Lindsay (Ontario) wird voraussichtlich am 2. September 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen. Das Unternehmen konnte sich die Geschäftsräume in Lindsay durch die Übernahme eines bestehenden Mietvertrags von einem gut etablierten Betreiber vor Ort sichern. Der Laden soll unter der Marke Canna Cabana geführt werden.

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