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    AKTIEN IM FOKUS

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    Zinsanstieg birgt Gefahren für sichere Aktienhäfen

    Für Sie zusammengefasst
    • Steigende Anleiherenditen belasten sichere Aktien
    • Anleger schichten von Aktien in Anleihen um
    • Immobilien leiden unter hohen Finanzierungskosten
    AKTIEN IM FOKUS - Zinsanstieg birgt Gefahren für sichere Aktienhäfen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten haben zum Wochenbeginn die Aktienkurse von als sichere Anlagen geltenden Unternehmen belastet. Dazu zählen unter anderen die Immobilienwerte , die Telekombranche und der Gesundheitssektor .

    Diese Sektoren stehen für stabile Erträge auch in konjunkturell schwachen Phasen. Sie erwirtschaften oftmals hohe Barmittel, die sie zu Teilen an die Aktionäre weitergeben. Mit attraktiven und sicheren Dividenden haben sie aus Sicht von Investoren einen Anleihe-ähnlichen Status, im Englischen spricht man auch von "Bond-Proxy".

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    Das Problem: An den Anleihemärkten sind die Renditen zuletzt stark gestiegen. Zehnjährige Bundesanleihen erklommen am Montag den höchsten Stand seit 15 Jahren. Mit einer Rendite von 3,31 Prozent sind sie aus Anlageperspektive mittlerweile eine attraktive Alternative zu Aktien geworden. Die 30-jährigen deutschen Staatspapiere rentieren mit 3,8 Prozent sogar noch merklich höher.

    Angesichts solcher Renditen schichten Anleger im Portfolio teilweise aus Aktien in Anleihen um. Opfer solcher Anpassungen an die neuen Marktbedingungen sind unter den Aktien zumeist eben die Bond-Proxies. Im Dax traf es mit Vonovia , und Fresenius zwei ihrer Vertreter mit Dividendenrenditen von gut 5 respektive 3,7 Prozent. Vonovia-Aktien verloren 1,8 Prozent und FMC 1,3 Prozent. Im MDax büßten die Papiere von Aroundtown 3,4 Prozent ein, die Immobiliengruppe wirft eine Dividendenrendite von 4 Prozent ab. Unter Druck gerieten auch TAG Immobilien und LEG .

    "Höhere Anleiherenditen machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und verteuern gleichzeitig Investitionen und Wachstum", schrieb Analyst Maximilian Wenke vom Broker Etoro. Am Anleihemarkt würden Risiken wie Inflation, Staatsverschuldung und Risikoprämien unmittelbar eingepreist. In der Eurozone und wohl auch in den Vereinigten Staaten stehen die Zeichen auf Zinserhöhungen.

    Schwächster Sektor waren am Montag die Immobilienwerte. Die 30 im Stoxx 600 Real Estate Sektor enthaltenen Aktien verloren im Schnitt 0,7 Prozent. Der Sektor fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli. Hier kommt erschwerend hinzu, dass das Geschäftsmodell von Immobiliengesellschaften stark auf Fremdfinanzierung basiert. Steigen die Renditen an den Kapitalmärkten, steigen also tendenziell auch die Finanzierungskosten der Unternehmen. Zudem erschweren hohe Zinsen Verkäufe aus dem Portfolio ebenso wie Zukäufe./bek/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,35 % und einem Kurs von 39,37 auf Tradegate (31. August 2026, 12:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -3,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 16,26 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +2,83 %/+74,81 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu TAG Immobilien - 830350 - DE0008303504

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob die TAG-Aktie nachhaltig über 13 Euro bleibt. Technisch werden eine gehaltene Unterstützung sowie ein sich entwickelndes MACD-Kaufsignal gesehen. Sinkende Ölpreise könnten Inflations- und Zinserwartungen sowie Immobilienwerte stützen. Fundamental gilt TAG mit deutlichem Abschlag zum NTA, niedriger Bewertung, solider Mietrendite und gesichertem Dividendenpotenzial als günstig. Zukäufe in Deutschland und Polen sollen Mieterträge und FFO steigern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

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