Hannan stößt in den letzten beiden Bohrlöchern in Stavaträsk auf hochgradiges Gold Bohrungen liefern 4,6 m mit 7,2 g/t Au, darunter 0,7 m mit 21,4 g/t Au, innerhalb einer 60 m langen mineralisierten Zone Gold in allen sieben Bohrlöchern über eine Streichlänge von 650 m durchteuft; IP-Untersuchung und 1.000 m umfassendes Folgebohrprogramm geplant

Vancouver, Kanada, 31. August 2026 / IRW-Press / Hannan Metals Limited („Hannan“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) – https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-new-option-on-gold-sil ... – gibt die zweite und letzte Reihe von Untersuchungsergebnissen aus seinem ersten Diamantbohrprogramm im Goldprojekt Stavaträsk im Bezirk Skellefteå in Nordschweden bekannt (Abbildung 1). Das Programm umfasste sieben Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.040 m und zielte darauf ab, 650 m Streichlänge innerhalb eines 7 km langen Trends zu erproben. Die Ergebnisse der letzten beiden Bohrlöcher, ST2606 und ST2607, werden hier vorgestellt (siehe Tabellen 1–3 in diesem Dokument).

Die Bohrlöcher ST2606 und ST2607 waren die beiden tiefsten Bohrlöcher des Programms und dienten dazu, die potenzielle abfallende Fortsetzung des in Granodiorit eingebetteten Quarz-Arsenopyrit-Aderschwarms zu erbohren. Die Bohrung ST2606 lieferte den besten Abschnitt hinsichtlich Gehalt und Mächtigkeit des gesamten 7-Bohrloch-Programms und verzeichnete 4,6 m mit 7,2 g/t Au, wobei einzelne Probenwerte bis zu 20,7 g/t Au auf 0,6 m und 21,4 g/t Au auf 0,7 m erreichten. Diese wiederkehrenden hochgradigen Quarz-Arsenopyrit-Adern liegen in einem breiten, ca. 60 m langen Bohrlochabschnitt aus mineralisiertem Granodiorit vor.

Kernpunkte:

In allen sieben Bohrlöchern des Erstbohrprogramms bei Stavaträsk wurde Gold nachgewiesen, wodurch eine mineralisierte Streichlänge von 650 m definiert wurde. Nach der IP-Geophysik ist ein weiteres 1.000 m umfassendes Folgebohrprogramm geplant.

Die besten Abschnitte aus den beiden hier berichteten Bohrlöchern sind: ST2606 59,6 m mit 1,1 g/t Au ab 48,5 m (kein unterer Schnitt). Die besten zusammengesetzten Abschnitte aus ST2606 sind: 7,0 m mit 2,6 g/t Au, 4,7 g/t Ag ab 46,5 m, einschließlich: 1,0 m mit 15,1 g/t Au, 28,4 g/t Ag 4,6 m mit 7,2 g/t Au, 14,5 g/t Ag ab 79,5 m, einschließlich 1,9 m mit 15,7 g/t Au, 31,7 g/t Ag, mit Einzelanalysen von: 0,6 m mit 20,7 g/t Au, 16,3 g/t Ag 0,7 m mit 21,4 g/t Au, 29,5 g/t Ag 0,4 m mit 6,5 g/t Au, 66,4 g/t Ag 6,6 m mit 1,3 g/t Au, 1,2 g/t Ag ab 102,1 m ST2607: 3,2 m mit 1,4 g/t Au, 2,2 g/t Ag ab 166,2 m, einschließlich 0,7 m mit 5,1 g/t Au

Der mineralisierte Korridor Stavaträsk verläuft den Interpretationen zufolge entlang eines strukturellen Trends, den das Unternehmen anhand seiner Kartierungen und Auswertungen als vielversprechenden Korridor mit einer Länge von bis zu etwa 7 km identifiziert hat.

Michael Hudson, CEO, erklärt: „Diese beiden letzten Bohrlöcher haben die besten Ergebnisse unseres ersten Bohrprogramms geliefert und die wichtigste Frage beantwortet, die wir untersuchen wollten – setzt sich das Goldsystem Stavaträsk in der Tiefe fort? Die Antwort lautet: Ja. ST2606 durchteufte hochgradige Adern mit 4,6 m bei 7,2 g/t Au und 14,5 g/t Ag ab 79,5 m, darunter 0,6 m bei 20,7 g/t Au und 16,3 g/t Ag sowie 0,7 m bei 21,4 g/t Au, 29,5 g/t Ag sowie 0,4 m mit 6,5 g/t Au und 66,4 g/t Ag, eingebettet in eine breite, 60 m mächtige Zone aus mineralisiertem Granodiorit, die wir nun von der Oberfläche aus in Fallrichtung verfolgen können. Ebenso wichtig ist, dass nun in jedem der sieben Bohrlöcher über eine Streichlänge von 650 m Gold durchschnitten wurde, und zwar bereits in einer Tiefe von nur 12 m. Da uns nun der vollständige Datensatz aus dem ersten Programm vorliegt, beginnen wir umgehend mit einer geophysikalischen IP-Gradienten-Array-Untersuchung, um das System im Maßstab zu kartieren, bevor wir ein zweites Bohrprogramm starten.“

Technische Erläuterung

Der mineralisierte Korridor von Stavaträsk verläuft entlang des regional ausgedehnten Vidsel-Röjnoret-Scherensystems. Die vom Unternehmen durchgeführten Kartierungen und Auswertungen lassen den strukturgeologischen Korridor über eine Streichlänge von bis zu etwa 7 km nachweisen, in dem die beiden unterschiedlichen Mineralisierungsarten bei Stavaträsk vorkommen (siehe Abbildung 3). Die Bohrlöcher ST2606 und ST2607 befinden sich in der südlichen mineralisierten Zone und wurden auf eine Länge von 260 m bzw. 212,5 m gebohrt, wobei beide auf die interpretierte neigungsabwärts verlaufende Fortsetzung des mineralisierten Adernsystems abzielten, das in den Bohrlöchern ST2601–ST2603 durchschnitten wurde (siehe Abbildung 4; Tabelle 1).

Die Bohrung ST2606 lieferte die beste Mineralisierung des Programms: Eine breite Mineralisierungszone ohne Untergrenze mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 59,6 m mit 1,1 g/t Au ab 48,5 m beherbergt eine Reihe von Quarz-Arsenopyrit-Adern. Die besten Abschnitte aus der Bohrung ST2606 sind:

7,0 m mit 2,6 g/t Au, 4,7 g/t Ag ab 46,5 m, einschließlich: 1,0 m mit 15,1 g/t Au, 28,4 g/t Ag

4,6 m mit 7,2 g/t Au und 14,5 g/t Ag ab 79,5 m, einschließlich 1,9 m mit 15,7 g/t Au und 31,7 g/t Ag, mit einzelnen Untersuchungsergebnissen von: 0,6 m mit 20,7 g/t Au, 16,3 g/t Ag 0,7 m mit 21,4 g/t Au, 29,5 g/t Ag 0,4 m mit 6,5 g/t Au, 66,4 g/t Ag

6,6 m mit 1,3 g/t Au, 1,2 g/t Ag ab 102,1 m

Ein polymetallisches Intervall ergab 0,4 m mit 6,5 g/t Au, 66,4 g/t Ag und 1,35 % Cu ab 80,9 m (Tafel 1), was weiter darauf hindeutet, dass im Lagerstättengebiet polymetallische Mineralisierungszonen vorhanden sind, und die Gold-Silber-Kupfer-Ergebnisse aus dem zuvor gemeldeten Bohrloch ST2601 sowie aus Oberflächenproben bestätigt (siehe Pressemitteilungen von Hannan vom 10. Juni und 13. August 2026).

Das Bohrloch ST2607 wurde 180 m östlich von ST2606 gebohrt, um die Tiefenausdehnung bis zum stark mineralisierten Kontakt mit dem Granodiorit-Liegenden zu untersuchen, wie in Bohrloch ST2601 dokumentiert (siehe Pressemitteilungen von Hannan vom 13. August 2026). Es wurde eine eher diskrete Zone mit Quarz-Arsenopyrit-Adern durchschnitten, die

3,2 m mit 1,4 g/t Au und 2,2 g/t Ag ab 166,2 m, einschließlich 0,7 m mit 5,1 g/t Au

Aus den beiden hier berichteten Bohrlöchern wurden 358 Proben aus insgesamt 329 m Kernmaterial analysiert. Davon wiesen 69 Proben (19 %) Werte von 0,1 g/t Au oder mehr auf, was einer Gesamtlänge von 56,5 m mit einem längengewichteten Gehalt von 1,3 g/t Au entspricht.

Projekt Stavaträsk

Stavaträsk befindet sich im Bergbaugebiet Skellefteå im Norden Schwedens, 20 km nördlich der Lagerstätte Boliden (8,4 Mio. t mit 15,5 g/t Au, was einer historischen Produktion von ca. 4,2 Mio. Unzen entspricht; Quelle in Abbildung 2 zitiert). Das Projekt nimmt eine strategisch günstige Lage am Vidsel-Röjnoret-Scherensystem (VRSS) ein, jener regionalen Terrangrenze, in der sich auch Boliden befindet.

Die Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung ist strukturell eingebettet und besteht aus massivem bis halbmassivem Arsenopyrit, Pyrit und Chalkopyrit mit Silikat-Alteration. Aufschlussproben weisen Gehalte von bis zu 93 g/t Au und 24 g/t Ag auf. Ein 650 m südöstlich des Hauptaufschlusses gelegenes Geröllfeld lieferte acht Proben mit durchschnittlich 3,2 g/t Au (Bereich 0,1 g/t bis 11,2 g/t Au), 67 g/t Ag (Bereich 1 g/t bis 154 g/t Ag) und 0,83 % Cu (Bereich 0,003 % bis 2,43 % Cu) und ist von historischen Bohrlöchern umgeben, für die größtenteils keine Untersuchungsdaten vorliegen.

Abbildung 1: Kernprobe aus ST2606 in 80,9 m Tiefe, die Chalkopyrit, Magnetit und Arsenopyrit in einer Quarz-Scherader zeigt und 0,4 m mit 6,5 g/t Au, 66,4 g/t Ag und 1,35 % Cu ergab. Die Kerngröße beträgt NQ2 (Durchmesser 55,6 mm).

Nächste Schritte

Da nun der vollständige Datensatz aus dem ersten Bohrprogramm vorliegt, wird Hannan eine geophysikalische Gradienten-Array-Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) im Prospektionsgebiet Stavaträsk durchführen. Die Untersuchung dient dazu, die sulfidhaltigen Strukturen entlang der 650 m Streichlänge maßstabsgetreu zu kartieren. Die Ergebnisse des Bohrprogramms werden gleichzeitig in ein 3D-geologisches Modell integriert, um die interpretierte Geometrie und die Kontinuität der in Granodiorit eingebetteten Adernsysteme in Fallrichtung zu verfeinern. Zusammen werden die IP-Untersuchung und die Modellierungsarbeiten Ziele für ein zweites Bohrprogramm von etwa 1.000 m definieren, das sowohl die Tiefenausdehnung der südlichen mineralisierten Zone als auch entlang des Streichs identifizierte vorrangige Ziele untersuchen soll.

Historische Daten und Hinweise zur Berichterstattung

Historische Daten wurden von Hannan nicht verifiziert und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Es wird davon ausgegangen, dass die Primäranalyse für Gold mittels Feuerprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie durchgeführt wurde. Die Zusammenstellung der verfügbaren Daten und die Erstellung des 3D-geologischen Modells sind derzeit im Gange.

Die tatsächliche Mächtigkeit der hier gemeldeten mineralisierten Abschnitte ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Die zusammengesetzten Bohrlochabschnitte wurden unter Verwendung eines Cutoff-Wertes von 0,5 g/t Au mit einer maximalen internen Verdünnung von 2 m berechnet; hochgradigere Teilabschnitte werden bei einem Cutoff-Wert von 3,0 g/t Au mit einer maximalen internen Verdünnung von 2 m angegeben. Der für ST2606 gemeldete Abschnitt von 59,6 m wurde ohne unteren Cutoff-Wert berechnet.

Unternehmensnachrichten

Hannan gibt ferner bekannt, dass Katty Vargas mit Wirkung zum 31. August 2026 von ihrem Amt als Vorstandsmitglied des Unternehmens und als Geschäftsführerin für Peru zurückgetreten ist. Der Vorstand dankt Frau Vargas für ihre zahlreichen Beiträge für Hannan und wünscht ihr viel Erfolg für ihre zukünftigen Unternehmungen.

Schweden: Ein erstklassiger europäischer Bergbaustandort

Schweden positioniert sich im Rahmen des EU-Gesetzes über kritische Rohstoffe als Eckpfeiler der europäischen heimischen Mineralienversorgung. Die Effizienz seines Genehmigungssystems zeigt sich hautnah in Stavaträsk, wo eine Bohrgenehmigung innerhalb von vier Wochen erteilt wurde. Das Land zählt in der jährlichen Umfrage des Fraser Institute unter Bergbauunternehmen durchweg zu den attraktivsten Bergbauregionen der Welt und bietet eine stabile Politik, eine gut ausgebaute Infrastruktur, kostengünstige Wasserkraft sowie qualifizierte Arbeitskräfte. Das Gebiet ermöglicht zudem fast ganzjähriges Bohren: Ein gut ausgebautes Netz an Forststraßen gewährleistet den Zugang im Sommer, während die Schneedecke im Winter den Einsatz von Bohrgeräten über weite Teile des Geländes ermöglicht – mit nur einer kurzen Übergangszeit während der Schneeschmelze im Frühjahr.

Probenahme, Analysemethoden und Qualitätskontrolle

Der gesamte Bohrkern wurde von Mitarbeitern des Unternehmens protokolliert und fotografiert und sicher zu MSALABS (MSA Analytical Services), einem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor, an dessen Standort in Storuman, Schweden, transportiert, wo der Kern zerschnitten, beprobt und für die Analyse vorbereitet wurde. Die Probenpulpe wurde zur Analyse an den MSALABS-Standort in Kanada versandt. Die Goldbestimmung erfolgte an einer 30-g-Probenmenge mittels Feuerprobe mit Bleisammlung und Atomabsorptions-Abschluss (Methode FAS-114), wobei hochgradige Proben an einer 30-g-Probenmenge mittels Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss (Methode FAS-415) erneut analysiert wurden. Die Mehrelementanalyse, einschließlich Silber und Kupfer, wurde an einer 0,25-g-Aliquote mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit Ultra-Spuren-ICP-ES/MS-Bestimmung von 48 Elementen (Methode IMS-230) durchgeführt; Arsenwerte über dem Grenzwert wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses in Erzqualität mit ICP-ES-Abschluss (Methode ICF-6As) bestimmt. Im Rahmen seines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms fügte das Unternehmen bei etwa jeder fünfzehnten Probe zertifizierte Referenzmaterialien und bei etwa jeder fünfzigsten Probe Feldduplikate hinzu; das Labor führte zudem ein eigenes internes Programm mit Leerproben, Standardproben und Duplikaten durch. Die qualifizierte Person hat die Ergebnisse der Qualitätskontrolle überprüft und ist überzeugt, dass die Untersuchungsdaten für die Zwecke dieser Bekanntmachung zuverlässig sind.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Weiterentwicklung seines Gold-Kupfer-Prospekts Previsto (Projekt Amanecer) in Peru liegt und das über eine Option zum Erwerb von 100 % an drei hochgradigen Goldprojekten in Schweden verfügt. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Vorsitzender und CEO von Hannan sowie eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Projekt finden Sie auf der Website von Hannan Metals unter www.hannanmetals.com und auf dem YouTube-Kanal von Hannan unterwww.youtube.com/@HannanMetals

Im Namen des Vorstands,

„Michael Hudson“

Michael Hudson, Vorstandsvorsitzender und CEO

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weitere Informationen

www.hannanmetals.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens genannte Sachverhalte beziehen. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und unterliegen daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; Risiken im Zusammenhang mit negativer Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungsverfahren; sowie die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Warnhinweis bezüglich Lagerstättenvergleichen und Oberflächenprobenahmen. Verweise in dieser Pressemitteilung auf die Lagerstätte Boliden dienen ausschließlich als Analogien hinsichtlich des geologischen Lagerstättentyps und der Explorationsziele. Mineralisierungen auf angrenzenden oder nahegelegenen Grundstücken, einschließlich der Lagerstätte Boliden, sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Mineralisierungen auf den Grundstücken des Unternehmens, und diese Vergleiche stellen keine Vorhersage hinsichtlich des Umfangs, des Gehalts, der Tonnage oder des wirtschaftlichen Potenzials des Stavaträsk-Projekts dar. Historische Produktionszahlen für die Lagerstätte Boliden stammen aus Quellen Dritter, die das Unternehmen nicht unabhängig überprüft hat. Die in dieser Pressemitteilung genannten Ergebnisse von Gesteinsbruch-, Stich- und Findlingsproben sind naturgemäß selektiv, wurden zur Feststellung des Vorhandenseins oder des Gehalts einer Mineralisierung entnommen und sind nicht unbedingt repräsentativ für den Gehalt oder den Typ der Mineralisierung auf dem gesamten Grundstück. Historische Bohrungen in Stavaträsk wurden von Dritten durchgeführt, und Daten zu ausbeutbaren Gehalten sowie Bohrlochdaten sind größtenteils nicht verfügbar; solche historischen Ergebnisse wurden nicht von einer qualifizierten Person überprüft und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Für die Projekte Stavaträsk, Skellefteå North und Ådelfors liegen keine Mineralressourcen- oder – -Mineralreservenabschätzungen vor, die gemäß National Instrument 43-101 erstellt wurden, und es besteht keine Gewissheit, dass die Exploration zur Abgrenzung einer Mineralressource führen wird.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Meldung.

Abbildung 1: Karte von Schweden (grün) mit den Standorten der Liegenschaften Stavaträsk, Skellefteå North und Ådelfors

Abbildung 2: Geologische Karte des Skellefteå-Mineralgürtels mit den Standorten der wichtigsten Bergbaubetriebe im Verhältnis zu den Liegenschaften Stavaträsk und Skellefteå North.

Abbildung 3: Draufsicht auf das Projekt Stavaträsk mit den hier berichteten geochemischen Oberflächen- und Bohrergebnissen aus den Bohrlöchern ST2606 und ST2607 über eine Streichlänge von 650 m.

Abbildung 4: Schnitt A-B in Richtung Norden über die Bohrlöcher ST2601, ST2606 und ST2607, der die hier berichteten Ergebnisse aus ST2606 und ST2607 zeigt. Die Breite des Intrusivs beträgt etwa 65 m.

Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen.

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Osten (SWEREF 99 TM) Norden (SWEREF 99 TM) Höhe (m) Neigung Azimut ST2601 149,0 Stavaträsk 751104 7224948 262 -50 272 ST2602 143,1 Stavaträsk 751140 7224849 269 -50 272 ST2603 122,1 Stavaträsk 751122 7224900 265 -50 272 ST2604 74,7 Stavaträsk 750808 7225443 221 -50 237 ST2605 78,6 Stavaträsk 750828 7225413 228 -50 237 ST2606 260,0 Stavaträsk 751025 7224947 268 -50 90 ST2607 212,5 Stavaträsk 751208 7224942 260 -50 280

Tabelle 2: Zusammenfassung der signifikanten Untersuchungsergebnisse (ST2606 – ST2607). Die angegebenen Längen sind Bohrlochlängen (Kernlängen); die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte ist noch nicht bekannt.

Zusammengesetzte Abschnitte bei einem Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t, max. 2 m Gestein:

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Ag (g/t) As (%) Te (ppm) ST2606 46,45 53,45 7,00 2,6 4,7 0,6 3,4 ST2606 62,45 64,45 2,00 1,5 0,8 0,5 2,0 ST2606 79,45 84,00 4,55 7,2 14,5 1,2 9,3 ST2606 102,05 108,60 6,55 1,3 1,2 0,3 1,5 ST2606 140,50 141,50 1,00 0,5 1,2 0,8 6,4 ST2607 132,65 133,65 1,00 0,6 1,0 0,5 2,0 ST2607 151,80 152,80 1,00 0,6 0,2 0,0 0,1 ST2607 166,20 169,42 3,22 1,4 2,2 0,3 2,1

Hochgradige Teilabschnitte mit 3 g/t:

Bohrloch-ID Ab (m) Bis (m) Menge (m) Au (g/t) Ag (g/t) As (%) Te (ppm) ST2606 49,45 50,45 1,00 15,1 28,4 3,3 19,3 ST2606 79,45 81,35 1,90 15,7 31,7 2,4 18,7 ST2607 168,77 169,42 0,65 5,1 6,3 1,0 8,1

Tabelle 3: Alle Einzelanalysen aus ST2606 und ST2607 mit Gehalten von ≥0,1 g/t Au. Goldgehalte werden auf zwei Dezimalstellen angegeben, andere Analysen auf eine Dezimalstelle und Probenintervalle auf zwei Dezimalstellen.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Ag (g/t) As (%) Te (ppm) ST2606 19,00 20,00 1,00 0,11 0,5 0,2 0,3 ST2606 28,00 29,00 1,00 0,43 0,7 0,1 1,1 ST2606 29,00 30,00 1,00 0,14 0,6 0,7 1,0 ST2606 33,95 34,60 0,65 0,50 14,5 0,1 0,9 ST2606 44,60 45,60 1,00 0,16 0,2 0,0 0,2 ST2606 46,45 47,45 1,00 0,61 0,3 0,1 1,3 ST2606 48,45 49,45 1,00 1,74 1,7 0,2 1,7 ST2606 49,45 50,45 1,00 15,10 28,4 3,3 19,3 ST2606 50,45 51,45 1,00 0,11 0,5 0,0 0,3 ST2606 52,45 53,45 1,00 0,61 1,2 0,1 0,6 ST2606 56,45 57,45 1,00 0,12 0,3 0,1 0,6 ST2606 58,45 59,45 1,00 0,10 0,4 0,1 0,8 ST2606 61,45 62,45 1,00 0,11 0,4 0,0 0,1 ST2606 62,45 63,45 1,00 1,87 0,8 0,9 1,6 ST2606 63,45 64,45 1,00 1,18 0,9 0,2 2,4 ST2606 73,45 74,45 1,00 0,17 0,7 0,0 0,4 ST2606 76,45 77,45 1,00 0,41 0,7 0,0 0,5 ST2606 77,45 78,45 1,00 0,22 2,3 0,0 0,2 ST2606 79,45 80,00 0,55 20,70 16,3 7,2 37,7 ST2606 80,00 80,73 0,73 21,40 29,5 0,8 15,9 ST2606 80,73 80,92 0,19 0,52 6,0 0,0 0,5 ST2606 80,92 81,35 0,43 6,51 66,4 0,2 7,4 ST2606 81,35 81,60 0,25 0,16 2,8 0,0 0,1 ST2606 81,60 82,00 0,40 0,68 6,7 0,2 2,5 ST2606 82,00 83,00 1,00 0,95 1,1 0,0 1,8 ST2606 83,00 84,00 1,00 1,69 1,2 0,6 4,0 ST2606 94,00 95,00 1,00 0,14 0,4 0,0 0,4 ST2606 97,00 97,30 0,30 0,23 1,0 0,6 2,1 ST2606 102,05 103,05 1,00 2,40 1,2 0,1 3,4 ST2606 103,05 104,05 1,00 0,46 1,6 0,4 1,0 ST2606 105,05 105,80 0,75 1,16 1,0 0,4 1,3 ST2606 105,80 106,80 1,00 2,05 1,0 0,2 1,4 ST2606 106,80 107,12 0,32 0,17 0,5 0,5 0,9 ST2606 107,12 108,05 0,93 2,39 2,5 0,9 2.2 ST2606 108,05 108,60 0,55 0,78 1,1 0,3 0,8 ST2606 109,35 109,85 0,50 0,14 0,6 0,2 0,4 ST2606 109,85 110,35 0,50 0,22 0,5 0,3 0,7 ST2606 113,25 113,80 0,55 0,33 1,0 0,3 0,9 ST2606 119,10 120,10 1,00 0,10 0,6 0,1 0,4 ST2606 122,10 123,00 0,90 0,15 0,6 0,6 1,1 ST2606 128,00 129,00 1,00 0,11 0,6 0,0 0,3 ST2606 134,00 134,70 0,70 0,21 0,4 0,1 0,6 ST2606 140,50 141,50 1,00 0,51 1,2 0,8 6,4 ST2606 148,35 148,75 0,40 0,25 0,8 0,1 0,9 ST2606 167,40 168,40 1,00 0,16 0,8 0,1 3,0 ST2606 174,80 175,47 0,67 0,26 0,3 0,4 0,9 ST2606 176,90 177,50 0,60 0,43 0,6 0,3 1,3 ST2606 198,50 199,50 1,00 0,16 0,5 0,2 0,4 ST2606 199,50 200,50 1,00 0,16 0,4 0,1 0,4 ST2606 207,50 208,50 1,00 0,18 0,3 0,1 0,8 ST2606 213,85 214,20 0,35 0,15 0,4 0,0 0,4 ST2606 215,20 216,10 0,90 0,31 0,6 0,3 1,3 ST2607 123,95 124,60 0,65 0,35 0,7 0,2 1,8 ST2607 126,60 127,35 0,75 0,12 0,5 0,2 0,7 ST2607 131,70 132,65 0,95 0,30 0,7 0,2 1,1 ST2607 132,65 133,65 1,00 0,60 1,0 0,5 2,0 ST2607 140,80 141,35 0,55 0,22 0,4 0,1 0,8 ST2607 144,65 145,65 1,00 0,23 0,4 0,1 0,4 ST2607 145,65 146,30 0,65 0,26 0,6 1,5 1,8 ST2607 151,80 152,80 1,00 0,58 0,2 0,0 0,1 ST2607 163,35 164,35 1,00 0,11 0,5 0,1 0,5 ST2607 165,30 166,20 0,90 0,20 2,1 0,3 0,5 ST2607 166,20 167,00 0,80 1,19 1,8 0,1 1,1 ST2607 168,77 169,42 0,65 5,08 6,3 1,0 8,1 ST2607 169,42 170,30 0,88 0,13 0,2 0,0 0,3 ST2607 171,03 171,80 0,77 0,20 0,2 0,4 0,9 ST2607 172,80 173,80 1,00 0,21 0,3 0,0 0,3 ST2607 194,05 195,05 1,00 0,10 0,4 0,1 0,5 ST2607 196,07 196,90 0,83 0,26 0,4 0,1 0,5

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