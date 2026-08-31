Milliardenmarkt im Visier
Neue Offensive von Lockheed Martin: Dieser Deal verändert einiges
Lockheed Martin und Tata Advanced Systems wollen Javelin-Raketen künftig in Indien produzieren. Das stärkt die Lieferketten und eröffnet neue Chancen.
Lockheed Martin treibt gemeinsam mit Tata Advanced Systems den Ausbau der Javelin-Produktion in Indien voran. Das Javelin Joint Venture (JJV), an dem neben Lockheed Martin auch Raytheon beteiligt ist, hat mit dem indischen Rüstungskonzern eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.
Tata Advanced Systems soll dabei als zentraler Partner für die künftige Produktion vor Ort fungieren. Geplant ist eine Anlage, in der die Javelin All Up Round montiert und integriert wird. Zudem sollen bestimmte Komponenten in Indien gefertigt werden.
Produktion soll Lieferketten stärken
Die Vereinbarung soll die indische Rüstungsindustrie stärken und gleichzeitig die internationale Lieferkette des Javelin-Systems robuster machen. Tata will dafür Know-how und Fertigungskompetenzen aufbauen. Auch hochqualifizierte Arbeitsplätze sollen entstehen.
Die USA profitieren ebenfalls. Lockheed Martin soll weiterhin Unterbaugruppen in seinem Werk im US-Bundesstaat Alabama fertigen. Raytheon produziert die Führungselektronik im Bundesstaat Arizona. Die Komponenten werden anschließend nach Indien geliefert und dort zur fertigen Waffe integriert.
Rich Liccion, Vizepräsident des Javelin Joint Venture und Javelin-Programmdirektor bei Lockheed Martin, bezeichnete die geplante Anlage als wichtigen Schritt für eine widerstandsfähige Lieferkette. Zugleich werde damit die industrielle Basis Indiens ausgebaut und die Sicherheitsarchitektur im Indo-Pazifik gestärkt.
Auch JJV-Präsidentin Jenna Hunt Frazier sieht in der Kooperation eine Grundlage für eine stärkere globale Versorgung mit dem Javelin-System. Die Produktion in Indien könne eine schnellere Auslieferung und dauerhafte Einsatzbereitschaft bei Partnerstaaten ermöglichen.
Indien will unabhängiger werden
Für Tata Advanced Systems geht es vor allem um mehr Eigenständigkeit. Konzernchef Sukaran Singh erklärte, die Zusammenarbeit bringe wichtige Montagekompetenzen und Wissen in die indische Verteidigungsindustrie. Die lokale Produktion solle zudem die Einsatzbereitschaft erhöhen und einen schnelleren Zugang zu den Javelin-Systemen ermöglichen.
Das Javelin Joint Venture hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 55.000 Javelin-Raketen und mehr als 12.000 wiederverwendbare Starteinheiten produziert. Mit der zusätzlichen Fertigung in Indien könnte die Produktion künftig weiter hochgefahren werden.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion