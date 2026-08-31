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AKTIE IM FOKUS: OHB dank Großauftrag weiter stabilisiert
- OHB-Aktie springt nach Großauftrag fast zehn Prozent
- SES beauftragt OHB mit 18 Satelliten für Iris
- Analysten sehen Kursziele bis 360 Euro für OHB
(Im dritten Absatz, letzter Satz, wurde die Währung klargestellt: Euro rpt Euro.)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Großauftrag hat dem Raumfahrtkonzern OHB am Montag einen Kurssprung von bis zu knapp zehn Prozent auf 208 Euro beschert. Gegen Mittag lagen die Papiere noch etwas mehr als sieben Prozent im Plus bei 203,50 Euro. Damit setzten die seit Kurzem im SDax notierten Aktien ihren jüngsten Stabilisierungskurs fort, nachdem sie vergangene Woche mit 185,80 Euro auf den tiefsten Stand seit Ende Januar gesackt waren.
Das Unternehmen hatte zu Wochenbeginn mitgeteilt, es habe mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES einen Vertrag über rund eine Milliarde Euro über die Entwicklung und den Bau von 18 Satellitenplattformen für das europäische Satellitenkommunikationssystem Iris unterzeichnet.
In den vergangenen Wochen nahmen etliche Analysten die Beobachtung der OHB-Aktie auf - fast durchweg mit Kaufempfehlungen und Kurszielen deutlich über dem aktuellen Bewertungsniveau. Sie reichen von 250 Euro bei der US-Investmentbank Goldman Sachs, die trotzdem nur ein neutrales Votum ausspricht, bis 360 Euro bei der Privatbank Rothschild. Das durchschnittliche Kursziel der neun von Bloomberg erfassten Experten liegt bei etwas mehr als 300 Euro.
Mitte August hatte OHB den vom US-Konzern Worthington Steel übernommenen Stahlhändler Klöckner & Co im deutschen Nebenwerte-Index SDax ersetzt. OHB wird derzeit mit rund 4,3 Milliarden Euro bewertet. Rund 60 Prozent der Anteile liegen in den Händen der Gründerfamilie Fuchs. Der Finanzinvestor KKR ist ebenfalls beteiligt. Dieser hatte im Juni einige Anteile abgegeben. Zudem erhöhte OHB durch die Ausgabe neuer Aktien das Kapital und nahm damit knapp 500 Millionen Euro ein. Außerdem stieg dadurch der Streubesitz. Dies ermöglichte die Aufnahme in den SDax./gl/err/zb/stw
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,16 % und einem Kurs von 208,5 auf Tradegate (31. August 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um -12,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,64 %.
Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 4,42 Mrd..
OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +33,65 %/+38,42 % bedeutet.
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Der Gewinn je Aktie wird ab 2027 - 2030 extrem zulegen - das wird die Börse einpreisen...
OHB erhält Auftrag im Wert von knapp EUR 1 Mrd. für die Entwicklung und den Bau von 18 Satellitenplattformen für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS² – Secure Connectivity Programme
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/ohb-erhaelt-auftrag-im-wert-von-knapp-eur-1-mrd-fuer-die-entwicklung-und-den-bau-von-18-satellitenplattformen-fuer-das-europaeische-satellitenkommunikationssystem-irisc2b2-secure-connecti/0837e5e1-fb53-4030-91e9-6e438deafd59_de
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