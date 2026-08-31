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    Besonders beachtet!

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Redcare Pharmacy Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 31.08.2026

    Die Redcare Pharmacy Aktie notiert am 31.08.2026 mit -4,97 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 31.08.2026
    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 31.08.2026

    Die Anleger von Redcare Pharmacy müssen heute einen Kursrückgang von -4,97 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 61,13. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Redcare Pharmacy nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +46,20 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +2,69 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Redcare Pharmacy auf -2,70 %.

    Während Redcare Pharmacy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,09 %.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,69 %
    1 Monat -2,70 %
    3 Monate +46,20 %
    1 Jahr -21,65 %
    Stand: 31.08.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd.EUR € wert.

    Ist wirklich eine Kursverdoppelung drin?


    Die Redcare Pharmacy-Aktie hat wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nachdem es mit dem Kurs der größten europäischen Online-Apotheke bereits am Freitag um über -4% bergab ging, startet sie auch mit einem Kursverlust von mehr als -2% in die neue Handelswoche. Kommt diese Nachricht nicht gut an der Börse an und ist sie trotzdem eine gute Kaufgelegenheit […] The post Redcare Pharmacy-Aktie: Ist wirklich eine Kursverdoppelung drin? first appeared on sharedeals.de.

    Lohnt sich ein Investment in die Redcare Pharmacy Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Redcare Pharmacy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Redcare Pharmacy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Redcare Pharmacy

    -3,82 %
    +2,33 %
    -2,07 %
    +43,50 %
    -22,00 %
    -41,41 %
    -57,27 %
    +99,19 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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