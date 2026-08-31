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    Milliarden für neue Therapien

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    Lilly greift tief in die Tasche: Dieser Deal könnte die Medizin verändern

    Eli Lilly übernimmt Merida Biosciences für rund 2,9 Milliarden US-Dollar. Dahinter steckt eine neue Therapieplattform für Autoimmunerkrankungen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Lilly übernimmt Merida für bis zu 2,875 Milliarden Dollar
    • Biologika beseitigen gezielt krankmachende Antikörper
    • MER511 startet klinische Phase I bei Morbus Basedow
    • Report: KI braucht Strom
    Milliarden für neue Therapien - Lilly greift tief in die Tasche: Dieser Deal könnte die Medizin verändern
    Foto: Sascha Lotz - picture alliance/dpa

    Eli Lilly baut seine Forschung im Bereich Immunologie mit einem milliardenschweren Zukauf aus. Der Pharmakonzern übernimmt das Biotech-Unternehmen Merida Biosciences. Der Kaufpreis kann einschließlich einer Vorauszahlung und erfolgsabhängiger Meilensteinzahlungen bis zu 2,875 Milliarden US-Dollar erreichen.

    Die Transaktion soll vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen und regulatorischer Genehmigungen im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden. Anschließend soll sie sich auch in Lillys Finanzzahlen und Prognosen niederschlagen.

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    Gezielter Angriff auf Autoimmunerkrankungen

    Merida entwickelt eine neue Klasse von Biologika, die krankheitsauslösende Autoantikörper gezielt abbauen sollen. Anders als viele bestehende Therapien setzt der Ansatz damit nicht auf eine möglichst breite Unterdrückung des Immunsystems. Stattdessen sollen die Antikörper beseitigt werden, die die Erkrankung tatsächlich antreiben.

    Im Mittelpunkt steht derzeit der Wirkstoffkandidat MER511. Er befindet sich in der Phase I und wird bei Morbus Basedow und der damit verbundenen Schilddrüsen-Augen-Erkrankung untersucht. Beide Krankheiten werden durch bestimmte Autoantikörper ausgelöst.

    Rund drei Millionen Menschen in den USA leiden laut Lilly an Morbus Basedow. Bei etwa 25 bis 40 Prozent der Betroffenen entwickelt sich zudem eine Schilddrüsen-Augen-Erkrankung. In schweren Fällen kann sie sogar zum Verlust des Sehvermögens führen.

     

    Großes Potenzial über Schilddrüsenerkrankungen hinaus

    Lilly sieht deshalb erhebliches Potenzial in Meridas Technologie. Die Plattform könnte auch bei weiteren Erkrankungen eingesetzt werden, die durch krankheitsauslösende Antikörper entstehen.

    Dazu zählt unter anderem MER769. Der noch präklinische Kandidat richtet sich gegen Antikörper, die allergische Reaktionen auslösen, und könnte bei Lebensmittelallergien, Asthma und chronischer spontaner Urtikaria zum Einsatz kommen. Weitere frühe Forschungsprogramme konzentrieren sich auf Nierenerkrankungen und andere immunvermittelte Krankheiten.

    "Wir bauen unsere Pipeline auf Therapien auf, die den Krankheitsverlauf nachhaltig verändern und nicht nur dessen Folgeerscheinungen", erklärte Francisco Ramírez-Valle, Senior Vice President für Immunologieforschung und frühe klinische Entwicklung bei Lilly. Meridas Ansatz könne krankheitsauslösende Autoantikörper gezielt beseitigen und dabei die normale Funktion des Immunsystems erhalten.

    Auch Merida-Chef Adam Townsend sieht in der Übernahme einen wichtigen Schritt. Sein Unternehmen sei angetreten, die Behandlung von Autoimmun- und allergischen Erkrankungen grundlegend zu verändern. Die bisherigen klinischen Daten hätten die Überzeugung gestärkt, dass der Ansatz Patienten einen deutlichen Nutzen bringen könne.

    Lilly will mit der Übernahme nun die Entwicklung der Technologie beschleunigen und deren Einsatz auf weitere antikörpergetriebene Erkrankungen ausweiten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 1.013EUR auf Tradegate (31. August 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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