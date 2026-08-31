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    Deutsche Anleihen

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    10-jährige Rendite steigt auf höchsten Stand seit 15 Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihekurse deutscher Staatsanleihen geben nach
    • Euro-Bund-Future fällt, Renditen steigen deutlich
    • Höhere Teuerung könnte EZB zur Zinserhöhung bewegen
    Deutsche Anleihen - 10-jährige Rendite steigt auf höchsten Stand seit 15 Jahren
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag unter Druck geraten. Nachdem die Notierungen zunächst kaum verändert in den Handel gestartet waren, ging es im Handelsverlauf nach unten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 123,31 Punkte. Im Gegenzug legten die Renditen zu. In der Laufzeit von zehn Jahren wurde das 15-Jahreshoch von Mitte August auf 3,31 Prozent ausgebaut.

    Auch in den übrigen Ländern der Eurozone ging es mit den Renditen nach oben. Analysten der Commerzbank verwiesen auf jüngste Aussagen des US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am vergangenen Freitag. Warsh hatte mit ungewöhnlich deutlichen Worten zur hohen US-Inflation die Bereitschaft für eine Zinserhöhung signalisiert und damit auch die Renditen von Staatsanleihen gestützt.

    Im weiteren Handelsverlauf bleibt das Interesse am Anleihemarkt auf der Preisentwicklung gerichtet. Am frühen Nachmittag stehen Daten zu den deutschen Verbraucherpreisdaten für August auf dem Programm. Erste Daten aus den Bundesländern deuten auf einen Anstieg der Teuerung hin.

    Die Daten für die gesamte Eurozone werden am Dienstag erwartet. Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) erwarten auch hier einen Anstieg. "Daher könnte die EZB in ihrem Vorhaben bestärkt werden, die Leitzinsen bei der Ratssitzung nächste Woche zu erhöhen", schreiben die Helaba-Experten. "Ein Schritt wird marktseitig fast vollständig eingepreist und er ist auch von vielen EZB-Vertretern in Aussicht gestellt worden."/jkr/jsl/stk





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