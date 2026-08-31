Gold Runner mit Mega-Fund - Bis zu 25.306 g/t Silber im Golden Triangle!

Gold Runner Exploration (CSE: GRUN; Frankfurt: CE70) meldet gleich mit dem ersten Explorationsprogramm hochgradige Analyseergebnisse von seinem zu 100 Prozent kontrollierten Golden Girl-Projekt im Golden Triangle in British Columbia. Im Mittelpunkt der Arbeiten steht der neu entdeckte Gold Stack-Trend: Eine über mindestens 350 Meter nachgewiesene und bis zu 50 Meter breite mineralisierte Scherzone, die in erste Oberflächenproben extrem hohe Silber-, Gold- und Basismetallgehalte geliefert hat - und weiterhin in alle Richtungen offen ist!

Spektakuläre Oberflächenproben aus dem Gold Stack-Trend

Die jüngsten Feldarbeiten dienen der gezielten Vorbereitung des ersten Bohrprogramms im Sommer 2027. Von den ersten 60 analysierten Proben der Saison 2026 lagen jetzt elf oberhalb von 1 g/t Goldäquivalent (AuEq) und sieben sogar über 10 g/t AuEq.Ein herausragender Spitzenwert sticht dabei besonders hervor: Probe N908103 nämlich enthielt 11,22 g/t Gold, 25.306 g/t Silber (!), 2,97 % Kupfer, 8,19 % Blei und 5,89 % Zink. Das entspricht einem Gegenwert von 396,66 g/t AuEq bzw. 12,7 Unzen AuEq pro Tonne und verdeutlicht unserer Ansicht nach in aller Nachdrücklichkeit das Potenzial des Projekts.Der Gold Stack-Trend insgesamt jedenfalls besteht aus steil einfallenden, nordost-streichenden Scherzonen mit starker Alteration. Die hochgradige Mineralisierung ist an Quarzadern gebunden und weist massives Vorkommen von Galenit, Sphalerit und Tetraedrit auf.

Distriktweites Potenzial für das Jungfern-Bohrprogramm 2027

Die Vererzung beschränkt sich dabei keineswegs nur auf eine einzelne Zone. Prospektionsarbeiten bestätigen vielversprechende Gehalte im gesamten Konzessionsgebiet: Bis zu 36,86 g/t AuEq rund 1,6 km östlich, bis zu 24,54 g/t AuEq etwa 2 km südlich sowie bis zu 17,12 g/t AuEq 3 km nordwestlich des Gold Stack-Trend wurden zusätzlich nachgewiesen.

Geologisch zeigt das System deutliche Parallelen zur gerade einmal 17 Kilometer östlich gelegenen, ehemals produzierenden Snip-Mine (historische Produktion: ca. 1 Mio. Unzen Gold). Für Investoren bietet das 5.873 Hektar große Areal zudem noch erhebliches Entdeckungspotenzial: Mehr als 95 Prozent der Liegenschaft wurden bislang nicht mit modernen Methoden systematisch exploriert. Zudem legt der anhaltende Rückzug von Gletschern und Schneefeldern kontinuierlich neue, aussichtsreiche Gesteinsaufschlüsse frei, für die weitere Analyseergebnisse ausstehen. Wir sind gespannt, ob Gold Runner mit der nächsten Fuhre an Ergebnissen an die hohen Werte der jetzt gemeldeten Proben anschließen wird!

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