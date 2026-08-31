ROUNDUP/Sicheres Netz aus dem All
OHB bekommt Milliardenauftrag - Aktie steigt
- OHB baut 18 Satelliten für EU-Programm Iris²
- Auftrag bringt OHB knapp eine Milliarde Euro
- Erste Starts sind 2029 geplant, Aktie steigt
BREMEN (dpa-AFX) - Das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB soll 18 Satelliten für die Europäische Union bauen. Dafür bekommt der Konzern nach eigenen Angaben knapp eine Milliarde Euro. Die ersten Satelliten für das Programm "Iris²" sollen 2029 ins All starten. Bei den Anlegern kommt das überaus gut an.
Für die seit Kurzem im SDax gelistete Aktie ging es zuletzt um 8,4 Prozent auf 205,50 Euro nach oben. Damit setzten die Papiere ihren jüngsten Stabilisierungskurs fort, nachdem sie vergangene Woche mit 185,80 Euro auf den tiefsten Stand seit Ende Januar gesackt waren.
In den vergangenen Wochen nahmen etliche Analysten die Beobachtung der OHB-Aktie auf - fast durchweg mit Kaufempfehlungen und Kurszielen deutlich über dem aktuellen Bewertungsniveau. Sie reichen von 250 Euro bei der US-Investmentbank Goldman Sachs, die trotzdem nur ein neutrales Votum ausspricht, bis 360 Euro bei der Privatbank Rothschild. Das durchschnittliche Kursziel der neun von Bloomberg erfassten Experten liegt bei etwas mehr als 300 Euro.
Das Iris²-Projekt soll Europas Antwort auf das amerikanische Satellitennetzwerk Starlink werden. Es soll Behörden, Militär, Unternehmen und Privatpersonen eine schnelle und sichere Kommunikation ermöglichen. Das System wird aus 348 Satelliten bestehen, die in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen fliegen. OHB soll dafür 18 Satelliten für eine mittlere Umlaufbahn beisteuern, wie das Unternehmen mitteilte.
"Iris²" ist das dritte große Raumfahrtprojekt der Europäischen Union nach dem Navigationssystem "Galileo" und dem Erdbeobachtungsprogramm "Copernicus". Das Projekt sei ein bedeutender weiterer Schritt Europas in die Unabhängigkeit, sagte OHB-Vorstandschef Marco Fuchs. In einer digitalisierten Welt sei eine eigenständige Kommunikationsinfrastruktur unabdingbar.
OHB wird an der Börse derzeit mit rund 4,3 Milliarden Euro bewertet. Rund 60 Prozent der Anteile liegen in den Händen der Gründerfamilie Fuchs. Der Finanzinvestor KKR ist ebenfalls beteiligt. Dieser hatte im Juni einige Anteile abgegeben. Zudem erhöhte OHB durch die Ausgabe neuer Aktien das Kapital und nahm damit knapp 500 Millionen Euro ein. Außerdem stieg dadurch der Streubesitz. Dies ermöglichte Mitte August die Aufnahme in den Kleinwerteindex SDax./miu/DP/err/stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,99 % und einem Kurs von 212 auf Tradegate (31. August 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um -12,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,64 %.
Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 4,42 Mrd..
OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +33,65 %/+38,42 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu OHB - 593612 - DE0005936124
Das denkt die wallstreetONLINE Community über OHB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.
Der Gewinn je Aktie wird ab 2027 - 2030 extrem zulegen - das wird die Börse einpreisen...
OHB erhält Auftrag im Wert von knapp EUR 1 Mrd. für die Entwicklung und den Bau von 18 Satellitenplattformen für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS² – Secure Connectivity Programme
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/ohb-erhaelt-auftrag-im-wert-von-knapp-eur-1-mrd-fuer-die-entwicklung-und-den-bau-von-18-satellitenplattformen-fuer-das-europaeische-satellitenkommunikationssystem-irisc2b2-secure-connecti/0837e5e1-fb53-4030-91e9-6e438deafd59_de
Der 9. Bilderbuchstart in Folge, Ariane 6 ist gestern Abend erfolgreich in Kourou gestartet und war zum ersten Mal auf dem Weg in den geostationären Orbit, den sie in weniger als 40 Minuten erreicht.
An Bord war MTG-I2, der dritte Satellit der MTG-Konstellation. Gemeinsam werden die Satelliten Bilder für die Wettervorhersage in Europa mit bisher unerreichter Detailgenauigkeit liefern.