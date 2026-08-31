GameStops Gewinn explodiert – jetzt zahlt sich die eBay-Attacke aus

Besonders bemerkenswert: GameStop wollte eBay eigentlich komplett übernehmen. Anfang Mai bot der Konzern 125 US-Dollar je eBay-Aktie in bar und eigenen Aktien, insgesamt rund 55,5 Milliarden US-Dollar. eBay lehnte das unverbindliche Angebot wenige Tage später ab und bezeichnete es als weder glaubwürdig noch attraktiv. Trotzdem hat GameStop sein Engagement inzwischen massiv ausgebaut. Zum 1. August hielt das Unternehmen 43,4 Millionen eBay-Aktien im Wert von 4,947 Milliarden US-Dollar (rund 4,26 Milliarden Euro). Reuters beziffert den Anteil auf knapp 8 Prozent.

GameStop macht aus seinem eBay-Vorstoß plötzlich einen massiven Gewinnbringer. Der Videospielhändler erwartet für das zweite Quartal einen Nettogewinn von 290 bis 310 Millionen US-Dollar (rund 250 bis 267 Millionen Euro) – nach 168,6 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Rund 238 Millionen US-Dollar des Gewinns stammen aus GameStops eBay-Derivat und der daraus entstandenen direkten Beteiligung. Die Aktie legte nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen am Montag über 4 Prozent zu.

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Das operative Geschäft liefert ein gemischteres Bild. Das Betriebsergebnis soll auf 150 bis 170 Millionen US-Dollar steigen, nach 66,4 Millionen im Vorjahr. Gleichzeitig dürfte der Umsatz von 972,2 Millionen auf 780 bis 800 Millionen US-Dollar sinken. Als Gründe nennt GameStop unter anderem den starken Vorjahresvergleich durch den Start der Nintendo Switch 2, geplante Filialschließungen und den Verkauf des Frankreich-Geschäfts. Zusätzlich belastete ein Verlust von rund 75 Millionen US-Dollar auf digitale Vermögenswerte und damit verbundene Forderungen das Ergebnis.

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Parallel baut GameStop seine Finanzierung um. Rund 1,4 Milliarden US-Dollar an Wandelanleihen mit Fälligkeit 2030 und 2032 sollen umgetauscht und annulliert werden. Die bisherigen Gläubiger erhalten dafür 55,5 Millionen GameStop-Aktien sowie 358,4 Millionen US-Dollar in bar. Anschließend sollen noch rund 1,1 Milliarden US-Dollar der 2030er- und 1,7 Milliarden US-Dollar der 2032er-Anleihen ausstehen. Der Abschluss ist für Donnerstag geplant.

Auch der Cash-Berg wird kleiner: Barmittel, Zahlungsmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere dürften bei 5,05 bis 5,07 Milliarden US-Dollar liegen, nach 8,69 Milliarden im Vorjahr – vor allem wegen der eBay-Position. Die vollständigen Quartalszahlen folgen am 8. September.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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