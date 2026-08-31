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    Konstantelias-Ersatz

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    BVB-Sportchefs verpassen Pokalspiel

    Für Sie zusammengefasst
    • BVB sucht nach Konstantelias’ Kreuzbandriss Ersatz
    • Ricken und Book bleiben in Dortmund für Transfers
    • Konstantelias fällt nach Kreuzbandriss lange aus
    Konstantelias-Ersatz - BVB-Sportchefs verpassen Pokalspiel
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Nach dem Kreuzbandriss von Neuzugang Giannis Konstantelias hat die Suche nach einem möglichen Ersatz bei den Sportverantwortlichen von Borussia Dortmund Vorrang vor dem DFB-Pokalspiel bei einem Hamburger Oberligisten. Sportchef Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book werden nicht mit in die Hansestadt reisen, sagte BVB-Trainer Niko Kovac vor der Partie beim Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (HEBC).

    "Sie werden hier bleiben und werden weiterhin fleißig arbeiten, weil es ist verdammt wenig Zeit. Diese Zeit werden sie hier nutzen. Wir werden schauen, was letzten Endes alles möglich ist. Wir haben einige Optionen, einige Alternativen. Aber das muss ja alles passen", betonte der Trainer. Das Transferfenster in Deutschland schließt offiziell nur 45 Minuten vor dem Anpfiff des Erstrundenduells am Dienstagabend (20.45 Uhr/RTL und Sky).

    "Einige Eisen im Feuer"

    "Wir haben einige Eisen im Feuer gehabt und müssen gucken, welches am besten geschmiedet werden kann", erklärte Kovac. Zu einer medial spekulierten Rückkehr von Jadon Sancho wollte sich der BVB-Trainer nicht äußern: "Wir kommentieren nichts. Das ergibt auch keinen Sinn. Ich bin mit der Mannschaft, wie wir sie im Moment haben, sehr zufrieden. Trotzdem sind wir nicht blauäugig, wir gucken und schauen, ob wir noch was dazu addieren können."

    Zu einer möglichen Ausfallzeit von Konstantelias wollte sich der 54-Jährige ebenfalls nicht äußern. "Man kann dort keine Prognose abgeben. Es wäre jetzt total vermessen von mir zu sagen, dann und dann. Das kann und möchte ich auch nicht sagen", erklärte Kovac. Konstantelias selbst sei gefasst, enttäuscht und emotional. "Er wird stärker wiederkommen, davon ist er und sind wir überzeugt", sagte sein Trainer und sprach von einem "Schock" für alle.

    Konstantelias ist erst im Sommer von PAOK Saloniki gekommen. Beim 2:0-Sieg der Borussia gegen den Hamburger SV am Wochenende zog sich der Grieche einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und fällt mehrere Monate aus./jgl/DP/stk

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 3,29 auf Tradegate (31. August 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +4,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 360,44 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Auswirkungen der Konstantelias-Verletzung auf Kaderplanung und Saisonchancen. Diskutiert werden ein kurzfristiger Transfer, insbesondere eine mögliche Sancho-Leihe, sowie die angespannte Finanzlage mit einem möglichen Transferminus von 70 Mio. Euro. Zudem werden Gehälter von rund 5 Mio. Euro als akzeptabel eingeordnet. Positiv hervorgehoben werden Insiderkäufe: 60.000 Aktien zu 3,19 Euro und 12.540 Aktien zu 3,21 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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