STO Aktie bestätigt den positiven Trend - +4,82 % - 31.08.2026

Mit einer Performance von +4,82 % konnte die STO Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die STO Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,45 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 100,00€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Sto SE & Co. KGaA ist ein führender Anbieter von Fassaden- und Wärmedämmverbundsystemen, Putzen, Farben und Beschichtungen für Bau und Sanierung. Stark im Profi-Handwerk, international präsent, besonders in Europa. Hauptkonkurrenten: Saint-Gobain (Weber), Baumit, Caparol, Knauf. USP: hohe Systemkompetenz, starke Marke im WDVS, breite technische Beratung und objektspezifische Lösungen.

Der Kurs der STO Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,79 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +2,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,42 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von STO -19,82 % verloren.

STO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,99 % 1 Monat +0,42 % 3 Monate -7,79 % 1 Jahr -21,78 %

Informationen zur STO Aktie

Stand: 31.08.2026, 13:49 Uhr

Es gibt 3 Mio. STO Aktien. Damit ist das Unternehmen 253,80 Mio. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Compagnie de Saint-Gobain, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. PPG Industries notiert im Plus, mit +0,79 %. Sherwin-Williams notiert im Minus, mit -0,70 %. Sika legt um +0,24 % zu Akzo Nobel notiert im Plus, mit +0,26 %.

STO Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die STO Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur STO Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.