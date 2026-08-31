AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie weiter im Aufwärtstrend - 31.08.2026

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,84 % auf 156,80€ zulegen. Das sind +5,80 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,94 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,84 % hinzu. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +7,29 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +370,85 % gewonnen.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,74 % 1 Monat +5,77 % 3 Monate +7,29 % 1 Jahr +639,90 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 31.08.2026, 13:50 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,08 Mrd. € wert.

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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.