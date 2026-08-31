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    Besonders beachtet!

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    Halliburton Aktie überzeugt mit Kursplus - 31.08.2026

    Die Halliburton Aktie notiert am 31.08.2026 mit +2,85 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Halliburton Aktie überzeugt mit Kursplus - 31.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Halliburton ist einer der weltweit größten Ölfeld-Dienstleister, fokussiert auf Bohr-, Komplettierungs-, Fracking- und Reservoir-Services für Öl- und Gasproduzenten. Starke Position v. a. in Nordamerika, technologisch führend bei unkonventionellen Fördermethoden. Hauptkonkurrenten: Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford. USP: breite Servicepalette, integrierte Projektlösungen, starke Fracking-Expertise.

    Halliburton Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 31.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Halliburton. Mit einer Performance von +2,85 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die Halliburton Aktie um +2,49 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 32,12. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl sich die Halliburton Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,59 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,10 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Halliburton eine positive Entwicklung von +33,00 % erlebt.

    Halliburton Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,10 %
    1 Monat +16,84 %
    3 Monate -3,59 %
    1 Jahr +65,35 %
    Stand: 31.08.2026, 13:50 Uhr

    Informationen zur Halliburton Aktie

    Es gibt 833 Mio. Halliburton Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,76 Mrd. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Halliburton?

    TechnipFMC, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Baker Hughes Company Registered (A) notiert im Plus, mit +0,26 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Halliburton Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Halliburton Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Halliburton

    +2,53 %
    +6,10 %
    +16,84 %
    -3,59 %
    +65,35 %
    -9,96 %
    +89,91 %
    -18,42 %
    +431,36 %
    ISIN:US4062161017WKN:853986
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