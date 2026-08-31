Nebius Group Registered (A) Aktie unter Verkaufsdruck - 31.08.2026

Rote Vorzeichen bei Nebius Group Registered (A): Der Kurs rutscht um -1,59 % auf 177,70€ ab. Der Kursrückgang der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,59 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Nebius Group Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -12,86 % hinzunehmen.

Auf Wochensicht hat die Nebius Group Registered (A) Aktie damit -0,49 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +147,89 % gewonnen.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,49 % 1 Monat +1,46 % 3 Monate -12,86 % 1 Jahr +207,21 %

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Stand: 31.08.2026, 13:51 Uhr

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,31 Mrd. € wert.

Nebius Group Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.