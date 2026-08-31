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    Besonders beachtet!

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    Chevron Corporation Aktie steigt um +2,15 % - 31.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Chevron Corporation Aktie bisher um +2,15 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Chevron Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Chevron Corporation Aktie steigt um +2,15 % - 31.08.2026
    Foto: BJP7images - stock.adobe.com

    Chevron Corporation ist ein integrierter US-Energiekonzern (Up-, Mid-, Downstream) mit Fokus auf Öl, Gas, LNG und Raffinerieprodukten sowie Petrochemie. Starke Position in Nordamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Hauptkonkurrenten: ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, starke Bilanz, bedeutende LNG- und Permian-Basin-Positionen.

    Chevron Corporation Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 31.08.2026

    Anleger bei Chevron Corporation können sich heute freuen: Die Aktie legt um +2,15 % zu und notiert bei 177,98. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Chevron Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 177,98, mit einem Plus von +2,15 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Wer bereits seit drei Monaten in Chevron Corporation investiert ist, kann sich über eine Rendite von +13,71 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Chevron Corporation Aktie damit um +1,66 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Chevron Corporation +36,59 % gewonnen.

    Chevron Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,66 %
    1 Monat +6,63 %
    3 Monate +13,71 %
    1 Jahr +29,31 %
    Stand: 31.08.2026, 13:51 Uhr

    Informationen zur Chevron Corporation Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,13 Mrd. € wert.

    Chevron to Participate in Fireside Q&A at the Barclays 40th Annual Energy-Power Conference


    Eimear Bonner, CFO of Chevron Corporation (NYSE: CVX), will participate in a fireside chat at the Barclays 40th Annual Energy-Power Conference on Tuesday, September 8, 2026, at 12:40 PM ET. Please visit www.chevron.com/investors to view a live …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Chevron Corporation?

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,02 %. Shell notiert im Plus, mit +1,24 %. TotalEnergies notiert im Plus, mit +1,27 %. ConocoPhillips legt um +1,46 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die Chevron Corporation Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Chevron Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Chevron Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Chevron Corporation

    +2,09 %
    +1,86 %
    +6,63 %
    +13,71 %
    +29,31 %
    +20,82 %
    +113,56 %
    +94,84 %
    +80,11 %
    ISIN:US1667641005WKN:852552
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