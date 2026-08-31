Chevron Corporation Aktie steigt um +2,15 % - 31.08.2026

Anleger bei Chevron Corporation können sich heute freuen: Die Aktie legt um +2,15 % zu und notiert bei 177,98€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Chevron Corporation Aktie. Nach einem Plus von +1,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 177,98€, mit einem Plus von +2,15 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Chevron Corporation ist ein integrierter US-Energiekonzern (Up-, Mid-, Downstream) mit Fokus auf Öl, Gas, LNG und Raffinerieprodukten sowie Petrochemie. Starke Position in Nordamerika, Afrika und Asien-Pazifik. Hauptkonkurrenten: ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, starke Bilanz, bedeutende LNG- und Permian-Basin-Positionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Chevron Corporation investiert ist, kann sich über eine Rendite von +13,71 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

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Allein seit letzter Woche ist die Chevron Corporation Aktie damit um +1,66 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Chevron Corporation +36,59 % gewonnen.

Chevron Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,66 % 1 Monat +6,63 % 3 Monate +13,71 % 1 Jahr +29,31 %

Informationen zur Chevron Corporation Aktie

Stand: 31.08.2026, 13:51 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Chevron Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,13 Mrd. € wert.

Eimear Bonner, CFO of Chevron Corporation (NYSE: CVX), will participate in a fireside chat at the Barclays 40th Annual Energy-Power Conference on Tuesday, September 8, 2026, at 12:40 PM ET. Please visit www.chevron.com/investors to view a live …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Chevron Corporation?

BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,02 %. Shell notiert im Plus, mit +1,24 %. TotalEnergies notiert im Plus, mit +1,27 %. ConocoPhillips legt um +1,46 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Chevron Corporation Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Chevron Corporation Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Chevron Corporation Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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