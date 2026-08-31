BP Aktie heute im Plus (6,1650€) - 31.08.2026

Es geht bergauf für BP: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +2,02 % und steht bei 6,1650€. Damit gelingt der BP Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,59 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,02 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in BP investiert ist, kann sich über eine Rendite von +1,15 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um -4,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,93 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BP auf +23,71 %.

BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,22 % 1 Monat -3,93 % 3 Monate +1,15 % 1 Jahr +21,43 %

? wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.08.2026, 13:52 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die langfristige Kursunterperformance von BP gegenüber Shell, anderen Ölkonzernen und dem DAX. Kritisiert werden Management, häufige Strategiewechsel und der Verkauf der Raffinerie in Gelsenkirchen. BP reagiere zudem schwach auf steigende Ölpreise; 7,50 Euro erscheinen manchen erst bei deutlich höheren Notierungen erreichbar. Erholte Ölexporte könnten den Ölpreis bremsen, während knappe Raffineriekapazitäten als möglicher Vorteil gelten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.

Informationen zur BP Aktie

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 95,26 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Chevron Corporation, ENI und Co.

Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,15 %. ENI notiert im Plus, mit +1,92 %. Shell notiert im Plus, mit +1,22 %. TotalEnergies legt um +1,27 % zu

BP Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der BP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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