Einer der größten Offshore-Windparks nimmt Betrieb auf

Für den neuen Windpark wurden nach Angaben der Betreiber langfristige Stromverträge mit Industrie- und Technologie-Unternehmen geschlossen. Der Strom fließe etwa zu Rechenzentren oder zur chemischen Industrie.

BORKUM (dpa-AFX) - Einer der bisher größten deutschen Offshore-Windparks nimmt die Arbeit auf. "Borkum Riffgrund 3" habe seinen kommerziellen Betrieb aufgenommen, teilten die Betreiber Ørsted und Nuveen Infrastructure mit. Der Windpark hat eine Leistung von 913 Megawatt, die etwa mit der von größeren Gas- oder Kohlekraftwerken vergleichbar ist.

"Borkum Riffgrund 3" ist der sechste Windpark des dänischen Energiekonzerns Ørsted in Deutschland. Er liegt circa 70 Kilometer vor der deutschen Nordseeküste und umfasst 83 Windräder. Erst vergangenes Jahr war der weniger als ein Drittel so große Park "Gode Wind 3" ans Netz gegangen.

Der bisher größte Windpark in Deutschland ist "He Dreiht" mit einer Gesamtleistung von 960 Megawatt, der laut Betreiber EnBW rechnerisch 1,1 Millionen Haushalte mit Strom versorgen kann. Der Windpark ist allerdings noch nicht vollständig fertiggestellt./xma/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie Die ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 69,20 auf Tradegate (31. August 2026, 13:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie um +1,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,58 %. Die Marktkapitalisierung von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt bezifferte sich zuletzt auf 22,65 Mrd.. ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.



