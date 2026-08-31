Börsen Update
Börsen Update Europa - 31.08. - AT 20 stark +1,04 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 26.382,42 PKT und fällt um -0,67 %.
Top-Werte: Continental +2,71 %, Zalando +1,60 %, BASF +1,17 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,11 %, Heidelberg Materials -2,82 %, Vonovia -1,98 %
Der MDAX steht bei 32.880,76 PKT und verliert bisher -0,41 %.
Top-Werte: Lanxess +3,61 %, AUMOVIO +1,87 %, Wacker Chemie +1,75 %
Flop-Werte: Aroundtown -3,52 %, TAG Immobilien -2,67 %, TKMS -2,11 %
Der TecDAX bewegt sich bei 4.084,21 PKT und fällt um -0,92 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +2,32 %, Draegerwerk +0,99 %, SUESS MicroTec +0,88 %
Flop-Werte: Evotec -2,71 %, Kontron -1,82 %, Nordex -1,58 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.473,87 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: ENI +1,56 %, TotalEnergies +1,31 %, BASF +1,17 %
Flop-Werte: Siemens Energy -3,10 %, Adyen Parts Sociales -1,59 %, argenx -1,48 %
Der AT 20 steht aktuell (13:59:41) bei 6.847,08 PKT und steigt um +1,04 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,25 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,53 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +2,47 %
Flop-Werte: PORR -1,49 %, DO & CO -1,32 %
Der CH 20 steht bei 14.352,88 PKT und verliert bisher -0,36 %.
Top-Werte: Logitech International +1,08 %, Swiss Re +0,63 %, Sika +0,39 %
Flop-Werte: Holcim -1,20 %, Lonza Group -1,11 %
Der FR 40 steht bei 8.417,38 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.
Top-Werte: Credit Agricole +1,51 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,38 %, TotalEnergies +1,31 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -1,19 %, SAFRAN -0,80 %, Airbus -0,76 %
Der SE 30 steht bei 3.324,97 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,86 %, Swedbank Shs(A) +0,86 %, Nordea Bank Abp +0,84 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,32 %, AstraZeneca -0,46 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.810,00 PKT und gewinnt bisher +0,44 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +3,82 %, Viohalco +1,08 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,72 %
Flop-Werte: Allwyn -2,72 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,78 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,25 %
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