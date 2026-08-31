🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lanxess Aktie steigt am 31.08.2026 kräftig

    Am 31.08.2026 ist die Lanxess Aktie, bisher, um +3,61 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie steigt am 31.08.2026 kräftig
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Lanxess Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Lanxess Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,61 % im Plus. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lanxess AG!
    Long
    14,23€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,40€
    Basispreis
    0,60
    Ask
    × 14,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Lanxess in den letzten drei Monaten Verluste von -12,27 % verkraften.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +9,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,02 % verloren.

    Zum Vergleich: Der MDAX bewegt sich heute nur um -0,41 %. Lanxess entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,84 %
    1 Monat -13,68 %
    3 Monate -12,27 %
    1 Jahr -40,51 %
    Stand: 31.08.2026, 14:01 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die deutliche Underperformance der Lanxess-Aktie gegenüber BASF und die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung. Das MWB-Kursziel von 20 Euro wird positiv aufgenommen; viele sehen bei weitgehend eingepreisten Belastungen ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis und möglicherweise einen erreichten Boden. Positive Konjunktursignale nähren die Erwartung einer verzögerten Chemieerholung. Zudem werden Käufe des Vorstands und eine mögliche Reduzierung der Einhorn-Beteiligung diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.

    Zur Lanxess Diskussion

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 31.08. - AT 20 stark +1,04 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 31.08. - TecDAX schwach -0,86 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,45 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,71 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,96 %. Covestro verliert -0,66 %

    Lanxess Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Lanxess Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lanxess Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Lanxess

    +2,80 %
    +10,29 %
    -11,72 %
    -10,48 %
    -39,67 %
    -48,88 %
    -76,54 %
    -69,37 %
    +2,45 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
    Lanxess direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lanxess Aktie steigt am 31.08.2026 kräftig Am 31.08.2026 ist die Lanxess Aktie, bisher, um +3,61 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     