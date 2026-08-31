Lanxess Aktie steigt am 31.08.2026 kräftig

Am heutigen Handelstag konnte die Lanxess Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,61 % im Plus. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Lanxess in den letzten drei Monaten Verluste von -12,27 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +9,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,02 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX bewegt sich heute nur um -0,41 %. Lanxess entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,84 % 1 Monat -13,68 % 3 Monate -12,27 % 1 Jahr -40,51 %

? wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.08.2026, 14:01 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die deutliche Underperformance der Lanxess-Aktie gegenüber BASF und die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung. Das MWB-Kursziel von 20 Euro wird positiv aufgenommen; viele sehen bei weitgehend eingepreisten Belastungen ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis und möglicherweise einen erreichten Boden. Positive Konjunktursignale nähren die Erwartung einer verzögerten Chemieerholung. Zudem werden Käufe des Vorstands und eine mögliche Reduzierung der Einhorn-Beteiligung diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,30 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Solvay und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,45 %. Solvay notiert im Plus, mit +1,71 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +0,96 %. Covestro verliert -0,66 %

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Ob sich ein Einstieg bei der Lanxess Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Lanxess Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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