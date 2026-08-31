Jennmar gibt Partnerschaft mit Outokumpus Kemi-Mine bekannt

PITTSBURGH, 31. August 2026 /PRNewswire/ -- Jennmar, ein globaler Anbieter von Infrastrukturprodukten und spezialisierten Dienstleistungen für die Tiefbau-, Solar-, Bergbau- und Bauindustrie, gab bekannt, dass das Unternehmen eine langfristige Partnerschaft mit der Outokumpu Corporation, dem weltweit führenden Anbieter von nachhaltigem Edelstahl, eingegangen ist, um Produkte zur Gebirgssicherung für die Kemi-Mine zu liefern – das größte Untertagebergwerk in Finnland und Europas einzige in Betrieb befindliche Chrommine. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Jennmar das Unternehmen „Jennmar Finland" gegründet, eine neue Gesellschaft, die die geschäftlichen Abläufe für Outokumpu und die Führungsteams des Bergwerks effizienter und reibungsloser gestalten wird.

Die Partnerschaft stellt für Jennmar einen bedeutenden geschäftlichen Meilenstein dar, da das Unternehmen damit seine Präsenz in Europa ausbaut und seine Zusammenarbeit mit weltweit führenden Bergbauunternehmen vertieft. Im Rahmen des mehrjährigen Vertrags wird Jennmar eine umfassende Palette an einsatzkritischer Untertageausrüstung liefern, darunter Dachanker, Kabelanker, Drahtgeflechte, Stahlzubehör und pumpfähige Harze, die speziell auf die besonderen Untertagebedingungen der Kemi-Mine zugeschnitten sind. Das Unternehmen wird zudem seine globale Lieferkette und sein technisches Know-how nutzen, um die Sicherheit, Stabilität und Produktionseffizienz in einem der wichtigsten Chromit-Betriebe der westlichen Welt zu verbessern.

„Ich freue mich sehr, dass Outokumpu Jennmar für die nächsten fünf Jahre als Lieferanten für die Kemi-Mine ausgewählt hat", sagte Mike Petkovich, President von Jennmar Europe. „Die Kemi-Mine von Outokumpu ist eines der größten und beeindruckendsten Untertagebergwerke in Europa und bietet uns damit eine hervorragende Gelegenheit, die Bandbreite unserer Produkte und technischen Kompetenzen in der Region zu demonstrieren. Wir haben bereits eine enge Zusammenarbeit mit den kaufmännischen und technischen Teams der Kemi-Mine aufgebaut und sind immer wieder von deren Fachkompetenz und Professionalität beeindruckt. Wir freuen uns darauf, der Kemi-Mine von Outokumpu während der gesamten Dauer unserer Partnerschaft unseren bestmöglichen Service und Support zu bieten – was durch die Gründung unserer neuen Gesellschaft, Jennmar Finland, ermöglicht wird."