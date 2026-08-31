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    Marktkommentar

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    Kornelius Purps (antea): Der Börsenblick von Kornelius Purps, Kapitalmarktstratege

    Die US-Administration fürchtet steigende Zinskosten. Hektisch versucht der Finanzminister, in die Marktpreisbildung einzugreifen - mit bemerkenswerten Nebenwirkungen.

    Marktkommentar - Kornelius Purps (antea): Der Börsenblick von Kornelius Purps, Kapitalmarktstratege
    Foto: www.assetstandard.de

    28.07.2026 - 

    Nach der Sommerpause können wir nahtlos an die letzte CONCLUSIO anschließen. Ende Juli lautete der abschließende Satz: „Die Aktienmärkte werden in diesem Sommer sehr genau auf das Niveau der Anleiherenditen schielen.“ Und genau so kam es: Die Anleiherenditen kletterten weiter in die Höhe und zumindest tageweise fallende Kurse an den Aktienmärkten zeigten das Unbehagen vieler Anleger über diese Entwicklung. Jemand, der noch viel besorgter auf die steigenden Bondrenditen schaute, war Scott Bessent. Mit spektakulären Markteingriffen versucht der US-Finanzminister seither, die Hoheit über den Anleihemarkt zu ge
    winnen. Was er unternommen hat, wie erfolgreich seine Eingriffe waren und welche Folgen diese für die Finanzmärkte haben – darum geht es in der heutigen CONCLUSIO.

    (...)

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