Deutsche Inflation zieht weiter an
2,9 Prozent im August
Für Sie zusammengefasst
- Inflation steigt im August auf 2,9 Prozent
- Verbraucherpreise liegen über Vorjahresniveau
- Im Juli lag die Inflation noch bei 2,8 Prozent
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Leben in Deutschland hat sich im August weiter verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,8 Prozent Inflation im Juli, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/DP/jsl
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen