Siedler vertreiben Palästinenser aus ihrem Haus

TEL AVIV/RAMALLAH (dpa-AFX) - Radikale israelische Siedler sollen einem Bericht zufolge eine palästinensische Familie aus deren Haus im Westjordanland vertrieben haben. Wegen wiederholter Angriffe hätten die Bewohner Angst gehabt und schließlich ihr Haus in dem Ort Taibe verlassen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf einen der Betroffenen. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe dem Bericht nach.

Laut Wafa handelt es sich um eine christliche Familie, die erst vor einer Woche in das Haus in einem Dorf in der Nähe der Stadt Ramallah eingezogen ist. Demnach hat die Familie das Haus sieben Jahre lang gebaut und umgerechnet knapp 300.000 Euro dafür ausgegeben. Wie viele Bewohner nun vertrieben worden sein sollen, war zunächst unklar.