sino: 40,8 Mio. € Gewinn und 17,45 € EPS nach 9 Monaten
Die sino AG meldet ein außergewöhnlich starkes Wachstum: Ergebnis, Überschuss und Dividendenperspektive steigen deutlich – getragen von einem lukrativen Trade-Republic-Verkauf.
Foto: adobe.stock.com
- Die sino AG erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 ein Vorsteuerergebnis von 3,49 Mio. €, nach 1,218 Mio. € im Vorjahr – ein Anstieg um 187 %.
- Der erwartete Konzernüberschuss stieg auf rund 40,8 Mio. € bzw. 17,45 € je Aktie, verglichen mit 425 T€ bzw. 0,18 € je Aktie im Vorjahr.
- Haupttreiber des Konzernergebnisses war ein Nachsteuergewinn von 38,4 Mio. € aus dem Verkauf von 0,31 % der Trade-Republic-Anteile im Dezember 2025. sino hält danach weiterhin rund 1,77 % an Trade Republic.
- Für das Gesamtjahr bestätigt der Vorstand die Prognose eines Vorsteuerergebnisses von 3,4 bis 4,6 Mio. € sowie eines Konzernüberschusses von 40,8 bis 41,6 Mio. € nach Steuern.
- Die Verwaltung plant, der Hauptversammlung eine Dividende von mindestens 14,80 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025/26 vorzuschlagen.
- Das operative Geschäft entwickelte sich ebenfalls positiv: Die Gesamterträge stiegen um 52,2 % auf 10,811 Mio. €, die Zahl der abgewickelten Trades um 70,74 % auf 1.259.209; zugleich erhöhte sich die Zahl der betreuten Depots leicht auf 308.
Der Kurs von sino lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,20 % im Plus.
0,00 %
+2,40 %
-0,93 %
+2,42 %
-0,47 %
+268,06 %
+12,77 %
+162,38 %
+1.620,16 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte