🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtssino AktievorwärtsNachrichten zu sino
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    sino: 40,8 Mio. € Gewinn und 17,45 € EPS nach 9 Monaten

    Die sino AG meldet ein außergewöhnlich starkes Wachstum: Ergebnis, Überschuss und Dividendenperspektive steigen deutlich – getragen von einem lukrativen Trade-Republic-Verkauf.

    sino: 40,8 Mio. € Gewinn und 17,45 € EPS nach 9 Monaten
    Foto: adobe.stock.com
    • Die sino AG erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 ein Vorsteuerergebnis von 3,49 Mio. €, nach 1,218 Mio. € im Vorjahr – ein Anstieg um 187 %.
    • Der erwartete Konzernüberschuss stieg auf rund 40,8 Mio. € bzw. 17,45 € je Aktie, verglichen mit 425 T€ bzw. 0,18 € je Aktie im Vorjahr.
    • Haupttreiber des Konzernergebnisses war ein Nachsteuergewinn von 38,4 Mio. € aus dem Verkauf von 0,31 % der Trade-Republic-Anteile im Dezember 2025. sino hält danach weiterhin rund 1,77 % an Trade Republic.
    • Für das Gesamtjahr bestätigt der Vorstand die Prognose eines Vorsteuerergebnisses von 3,4 bis 4,6 Mio. € sowie eines Konzernüberschusses von 40,8 bis 41,6 Mio. € nach Steuern.
    • Die Verwaltung plant, der Hauptversammlung eine Dividende von mindestens 14,80 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2025/26 vorzuschlagen.
    • Das operative Geschäft entwickelte sich ebenfalls positiv: Die Gesamterträge stiegen um 52,2 % auf 10,811 Mio. €, die Zahl der abgewickelten Trades um 70,74 % auf 1.259.209; zugleich erhöhte sich die Zahl der betreuten Depots leicht auf 308.

    Der Kurs von sino lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 105,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,20 % im Plus.


    sino

    0,00 %
    +2,40 %
    -0,93 %
    +2,42 %
    -0,47 %
    +268,06 %
    +12,77 %
    +162,38 %
    +1.620,16 %
    ISIN:DE0005765507WKN:576550
    sino direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    sino: 40,8 Mio. € Gewinn und 17,45 € EPS nach 9 Monaten Die sino AG meldet ein außergewöhnlich starkes Wachstum: Ergebnis, Überschuss und Dividendenperspektive steigen deutlich – getragen von einem lukrativen Trade-Republic-Verkauf.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     