EZB vor heikler Zinswoche
2,9 Prozent: Inflation in Deutschland wieder auf dem Vormarsch
Im August stiegen die Verbraucherpreise leicht auf 2,9 Prozent. Das erhöht den Druck auf die Europäische Zentralbank vor ihrer Zinssitzung im September.
- Inflation steigt im August moderat auf 2,9 Prozent
- Energiepreise treiben die Teuerung erneut nach oben
- EZB gerät vor der Zinsentscheidung unter Druck
- Report: KI braucht Strom
Deutschlands Verbraucher spüren wieder etwas mehr Preisdruck. Die Inflationsrate hat im August erneut angezogen, fiel aber moderater aus als befürchtet. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Jahresvergleich um durchschnittlich 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit 3,1 Prozent gerechnet.
Im Juli hatte die Teuerungsrate noch bei 2,8 Prozent gelegen, im Juni bei 2,4 Prozent. Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation in den kommenden Monaten zeitweise wieder über die Marke von drei Prozent klettert, ein Niveau, das zuletzt vor zweieinhalb Jahren erreicht wurde.
Treiber bleiben erneut die Energiepreise, da eine Friedenslösung im Nahen Osten weiter auf sich warten lässt. Dienstleistungen und Lebensmittel wirkten dagegen eher dämpfend.
Die deutschen Daten stehen nicht isoliert da. Auch aus Ländern wie Frankreich und Spanien kommen Signale, dass fossile Brennstoffe die Inflation im Euroraum erneut anheizen. Für das gesamte Währungsgebiet wird für diesen Monat ein Anstieg der Rate auf 3,3 Prozent erwartet.
In Spanien stieg die Inflation auf 4,5 Prozent, den höchsten Wert seit 2023, in Frankreich auf 2,7 Prozent. Eurostat veröffentlicht am Dienstagvormittag eine Schnellschätzung für die gesamte Währungsunion. Erwartet wird ein Anstieg über drei Prozent, was den Druck auf die EZB vor ihrer Zinsentscheidung in der kommenden Woche erhöht.
Die EZB hatte die Leitzinsen bereits einmal angehoben und dürfte am 10. September nachlegen, der Einlagensatz liegt derzeit bei 2,25 Prozent.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion