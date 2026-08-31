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    ROUNDUP

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    RTL trennt sich von Daily Soap 'Unter uns'

    Für Sie zusammengefasst
    • RTL beendet „Unter uns“ nach Jahresende 2026
    • Aktuelle Staffel läuft bis März 2027 bei RTL+
    • Ufa prüft Zukunft der Serie als starke Marke
    ROUNDUP - RTL trennt sich von Daily Soap 'Unter uns'
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Seit mehr als drei Jahrzehnten sind die Dramen und Wirrungen rund um die fiktive Schillerallee bei RTL zu sehen - jetzt gehen der Sender und die Serie "Unter uns" getrennte Wege. Die Produktion der Daily Soap für RTL werde über das Jahresende 2026 hinaus nicht fortgesetzt, teilte der Sender mit. Bereits produzierte Folgen werden demnach vollständig bei RTL und RTL+ zu sehen sein, die aktuelle Staffel läuft noch bis zum März 2027.

    Der Entschluss sei Teil der strategischen Weiterentwicklung des Nachmittags- und Vorabendprogramms, hieß es von RTL. Den Ausschlag hätten "veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen für tägliche fiktionale Programme, die Entwicklung der Nutzung sowie die zukünftige Ausrichtung der Programmstrecke" gegeben.

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    Der frühere "Unter uns"-Star Stephen Dürr, der in den Anfangsjahren der Serie mit dabei war, drückte sein Bedauern aus. "Das macht mich traurig", schrieb er auf Instagram. Bei "Unter uns" habe alles für ihn angefangen. "Dort bin ich durch gute Zeiten und schlechte Zeiten gegangen. Schade." Er stellte in einer Instagram-Story die Frage, ob jemals wieder ein neues Fiction-Format "so eine Fläche" bekommen werde. "Ich glaube eher nicht", schrieb Dürr.

    Ist das das Ende für "Unter uns"?

    "Unter uns" zählt zu den langjährigsten Serien im deutschen Fernsehen. Seit November 1994 ist die Soap werktags im RTL-Nachmittagsprogramm zu sehen - nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), das bereits seit 1992 bei RTL zu sehen ist, läuft noch länger. Fast 8.000 Folgen sind von "Unter uns" bislang in Köln gedreht worden.

    Das Ende von "Unter uns" muss die Entscheidung von RTL jedoch nicht bedeuten: Die Produktionsfirma Ufa Serial Drama betrachtet die Serie weiterhin als starke fiktionale Marke mit hohem Bekanntheitsgrad und Erzählpotenzial. Das Unternehmen prüft den Angaben zufolge daher, welche Perspektiven es für die Zukunft der Serie gibt.

    ""Unter uns" ist weit mehr als eine tägliche Serie", erklärte Ufa-CEO Sascha Schwingel. "Die Schillerallee ist seit über 30 Jahren ein Ort für Figuren, Themen und Geschichten, die Menschen bewegen und begleiten. Diese Geschichten sind für uns noch lange nicht auserzählt."/trs/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 32,30 auf Tradegate (31. August 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 4,97 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 14,490 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -9,66 %/+15,26 % bedeutet.





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