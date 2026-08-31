Strategy kauft erstmals seit zwei Monaten wieder Bitcoins

Michael Saylor hatte den neuen Kauf bereits am Sonntag angedeutet. Der Executive Chairman von Strategy veröffentlichte auf X eine Übersicht der Bitcoin-Bestände des Unternehmens und versah sie mit den Worten "We’re Back".

Strategy hat erstmals seit dem 22. Juni wieder Bitcoin gekauft. Das Unternehmen erwarb 4.603 BTC und erhöhte seinen Gesamtbestand damit von 840.447 auf 845.050 Bitcoin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Saylor hat ähnliche Charts in der Vergangenheit wiederholt kurz vor der Bekanntgabe neuer Bitcoin-Käufe veröffentlicht. Am Montag folgte die Bestätigung in einem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten 8-K-Filing.

Bitcoin fällt nach Warsh-Rede zurück

Die Bekanntgabe des neuen Strategy-Kaufs trifft auf ein zuletzt wieder schwierigeres Marktumfeld. Bitcoin notiert am Montag bei 77.991 US-Dollar und damit rund 3,8 Prozent unter dem am Freitag erreichten Hoch von 81.148 US-Dollar. Die Strategy-Aktie schloss zuletzt 7,34 Prozent tiefer bei 127,31 US-Dollar.

Für Druck am Kryptomarkt sorgten vor allem die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole. Warsh warnte am Freitag davor, dass die Inflation nicht schnell genug zurückgehe. Seine Äußerungen ließen die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung im September deutlich steigen.

Strategy sitzt wieder auf Milliarden-Buchgewinn

Mit dem jüngsten Kauf wächst der Bitcoin-Bestand von Strategy auf 845.050 BTC. Für die 4.603 neuen Bitcoin zahlte das Unternehmen insgesamt 369,7 Millionen US-Dollar beziehungsweise durchschnittlich 80.318 US-Dollar je Bitcoin.

Insgesamt hat Strategy für seinen gesamten Bestand inzwischen rund 63,73 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Der durchschnittliche Kaufpreis steigt damit auf 75.412 US-Dollar je Bitcoin. Bei einem Bitcoin-Kurs von 77.991 US-Dollar liegt Strategy mit seinem Bestand damit rund 2,18 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,4 Prozent im Plus.

Noch im Juli lag Strategy mit seinen Bitcoin-Beständen zwischenzeitlich rund 13 Milliarden US-Dollar im Minus. Die jüngste Kurserholung brachte die milliardenschwere Position anschließend wieder deutlich näher an die Gewinnzone.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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