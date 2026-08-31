Wirtschaftliche Blütezeit mit AfD-Regierung

WOLMIRSTEDT (dpa-AFX) - Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, hat Warnungen vor einem Rückzug internationaler Investoren im Falle einer AfD-Regierung zurückgewiesen. "Wir werden eine wirtschaftspolitische Blütezeit hier in Sachsen-Anhalt unter einer AfD-geführten Regierung erleben", behauptete Siegmund im Interview mit Welt TV am Rande eines Wahlkampftermins. Die aktuelle Politik der Bundesregierung bezeichnete Siegmund als wirtschaftsfeindlich. "Wir erleben gerade eine De-Industrialisierung."

Zuletzt hatten unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (beide CDU) vor einem Rückzug internationaler Investoren gewarnt, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt in Regierungsverantwortung kommen. In Umfragen lag die AfD zuletzt deutlich vor der CDU und den anderen Parteien, kam dabei bisher aber nie auf die absolute Mehrheit der Stimmen. Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Am kommenden Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt./sus/DP/stw



