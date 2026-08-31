Aktien New York Ausblick
Von Vorsicht geprägter Wochenstart erwartet
- US-Börsen starten wegen Iran-Krieg verhalten
- Ölpreis steigt erneut und schürt Inflationssorgen
- Falkenhafte Fed-Töne lassen Zinserhöhung wachsen
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten am Freitag zeichnet sich an den US-Aktienmärkten ein von Zurückhaltung geprägter Start in die Woche ab. Getrübt wird die Stimmung von einer erneuten Zuspitzung im Iran-Krieg, was den Ölpreis wieder anziehen ließ und Inflationssorgen schürte.
Zudem wirken die Inflationsaussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom Freitag noch nach. Warsh hatte auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole gewarnt, dass sich die Inflation nicht ausreichend abschwäche und die Notenbanker noch "Arbeit zu erledigen" hätten. Die "falkenhafte" Botschaft von Warsh habe eine weitere Zinserhöhung der Fed wieder fest auf die Tagesordnung gesetzt, so Marktanalyst Hebe Chen von Vantage Global Prime.
Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,3 Prozent niedriger bei 53.396 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,2 Prozent im Minus bei 29.362 Zählern.
"Gleich zu Wochenbeginn haben es Anleger mit genau den Themen zu tun, die sie seit Wochen umtreiben: den Sorgen vor steigender Inflation und ungelösten geopolitischen Fragen sowie der Angst, dass die amerikanische Notenbank bald die Zinsen anheben könnte", so Jochen Stanzl von der Consorsbank.
Die US-Streitkräfte haben erstmals seit Ende Juli wieder Ziele im Iran angegriffen. Die USA nahmen zwei Raketenabschussrampen in der Nähe der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus ins Visier, wie verschiedene Medien unter Berufung auf einen US-Beamten berichteten. Der Iran regierte daraufhin mit Vergeltungsangriffen auf zwei US-Stützpunkte in Jordanien. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe dürften eine Verhandlungslösung für ein Ende des Iran-Kriegs erschweren, hieß es hierzu vom Handelshaus Pepperstone.
Unter den sogenannten Magnificent Seven, den sieben größten Techgiganten der USA, stiegen Nvidia vor der Startglocke zuletzt um 0,7 Prozent und Meta um 0,5 Prozent. Die anderen fünf Mitglieder, Tesla , Alphabet , Amazon , Apple und Microsoft verbuchten indessen Verluste von bis zu 0,9 Prozent./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 228,1 auf Tradegate (31. August 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,49 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,56 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +59,25 %/+112,34 % bedeutet.
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Wo in Deutschland noch Dividendenadel zu finden ist, denn
Dividendenadel amerikanischen Zuschnitts ist in Deutschland rar.
Unter den Aktien aus DAX, MDAX und SDAX mit langer
Ausschüttungshistorie hat nur eine Handvoll die Dividende in den
vergangenen 20 Jahren nie gesenkt.
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Die Gründe liegen auch in der zyklischen Struktur der deutschen Wirtschaft. Auffällig stark schneiden dagegen Versicherer und Vermögensverwalter ab. Die Deutschland-Analyse von PLATOW ist frei verfügbar und zeigt, welche Aktien den Test aus Dividendenrendite, Ausschüttungstreue und Kursentwicklung bestehen:
https://www.platow.de/deutsche-aktien/wo-in-deutschland-noch-dividendenadel-zu-finden-ist/
https://www.finanzen.net/ratgeber/aktien/dividenden-schneeball/
Morningstar hat wieder einmal die aussichtsreichsten US-Dividendentitel für 2026 identifiziert. Was die zehn besten Aktien auszeichnet und warum sie mehr bieten als nur hohe Ausschüttungen, hat DAS INVESTMENT zusammengestellt:
https://www.dasinvestment.com/us-dividendenaktien-top-10-unterbewertet-qualitaetstitel-morningstar/