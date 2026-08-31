🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aroundtown Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 31.08.2026

    Am 31.08.2026 ist die Aroundtown Aktie, bisher, um -3,72 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.

    Besonders beachtet! - Aroundtown Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 31.08.2026
    Foto: Aroundtown SA

    Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aroundtown Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.08.2026

    Bei Aroundtown geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,72 % nach und notiert bei 1,9135. Nach dem Plus von +0,03 % am Vortag kommt es heute bei Aroundtown zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,72 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    30.891,82€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    35.052,13€
    Basispreis
    2,23
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Aroundtown damit auf -25,82 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Auf Wochensicht hat die Aroundtown Aktie damit -7,98 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Aroundtown -28,81 % verloren.

    Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,49 % im Plus-Minus-Bereich. Aroundtown entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,98 %
    1 Monat -14,33 %
    3 Monate -25,82 %
    1 Jahr -44,40 %
    Stand: 31.08.2026, 15:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Aroundtown-Aktie unter 2 Euro, der vor allem mit Sorgen über steigende Zinsen, höhere langfristige Renditen und mögliche Liquiditätsrisiken im Immobiliensektor erklärt wird. Diskutiert werden zudem fehlende Insiderkäufe, ein mögliches neues Aktienrückkaufprogramm sowie Aroundtowns gesunkene Verschuldung, Finanzierung bis 2028 und Wachstum durch Hotels, Wohnungen und Rechenzentren. Die Bewertungen reichen von stark unterbewertet bis weiterhin zinsgefährdet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

    Zur Aroundtown Diskussion

    Informationen zur Aroundtown Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,94 Mrd.EUR € wert.

    Dax gibt nach Rekordhoch etwas nach


    Der Dax hat sich von der erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten am Montag mäßig beeindruckt gezeigt. Trotz deutlich steigender Ölpreise sank der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag lediglich um 0,60 Prozent auf 26.410 Punkte. Damit blieb …

    Börsen Update Europa - 31.08. - AT 20 stark +1,04 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Zinsanstieg birgt Gefahren für sichere Aktienhäfen


    Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten haben zum Wochenbeginn die Aktienkurse von als sichere Anlagen geltenden Unternehmen belastet. Dazu zählen unter anderen die Immobilienwerte , die Telekombranche und der Gesundheitssektor . Diese Sektoren …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. TAG Immobilien notiert im Minus, mit -2,67 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -2,13 %. Vonovia verliert -2,15 %

    Aroundtown Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Aroundtown Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Aroundtown Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Aroundtown

    -3,63 %
    -7,13 %
    -14,52 %
    -25,04 %
    -44,01 %
    +28,74 %
    -69,61 %
    -45,79 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
    Aroundtown direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Aroundtown Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 31.08.2026 Am 31.08.2026 ist die Aroundtown Aktie, bisher, um -3,72 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     