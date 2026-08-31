Aroundtown Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 31.08.2026

Bei Aroundtown geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -3,72 % nach und notiert bei 1,9135€. Nach dem Plus von +0,03 % am Vortag kommt es heute bei Aroundtown zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,72 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Aroundtown damit auf -25,82 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Auf Wochensicht hat die Aroundtown Aktie damit -7,98 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Aroundtown -28,81 % verloren.

Zum Vergleich: Der MDAX notiert heute lediglich -0,49 % im Plus-Minus-Bereich. Aroundtown entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,98 % 1 Monat -14,33 % 3 Monate -25,82 % 1 Jahr -44,40 %

? wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 31.08.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Aroundtown-Aktie unter 2 Euro, der vor allem mit Sorgen über steigende Zinsen, höhere langfristige Renditen und mögliche Liquiditätsrisiken im Immobiliensektor erklärt wird. Diskutiert werden zudem fehlende Insiderkäufe, ein mögliches neues Aktienrückkaufprogramm sowie Aroundtowns gesunkene Verschuldung, Finanzierung bis 2028 und Wachstum durch Hotels, Wohnungen und Rechenzentren. Die Bewertungen reichen von stark unterbewertet bis weiterhin zinsgefährdet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,94 Mrd.EUR € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. TAG Immobilien notiert im Minus, mit -2,67 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -2,13 %. Vonovia verliert -2,15 %

Aroundtown Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Aroundtown Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Aroundtown Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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