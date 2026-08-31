Intercontinental Exchange and tZERO Team Up on Tokenized Securities
A new chapter in digital finance: tZERO and ICE join forces to build the infrastructure for tokenized securities, blending Wall Street expertise with blockchain innovation.
Foto: adobe.stock.com
- tZERO and Intercontinental Exchange (ICE) have agreed to collaborate on infrastructure for public tokenized securities markets.
- tZERO will serve as a key design partner for ICE’s upcoming NYSE-affiliated Digital Trading Platform, supporting on-chain settlement and digital transfer-agent infrastructure.
- ICE will invest in tZERO’s latest financing round and receive a license to tZERO’s blockchain patent portfolio for use on the platform and other potential applications.
- tZERO’s patent portfolio includes 23 patent families and 103 patents covering compliance-aware transfers, smart contracts, corporate actions, and identity interoperability.
- Subject to regulatory, technological, and operational requirements, tZERO is expected to become an approved digital transfer agent and platform subscriber.
- The companies will also explore using tZERO-tokenized assets for collateral management at ICE clearing houses and affiliated entities.
The price of Intercontinental Exchange at the time of the news was 139,15EUR and was down -1,21 % compared with the previous
day.
At this time, the index US 500 was at 7.685,04PKT (-0,31 %).
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